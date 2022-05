Ce spune Roxana Ciuhulescu despre fostul soț, la 5 ani de la divorț. „Mihai s-a recăsătorit între timp cu o japoneză, chiar de ziua mea”

În anul 2017 s-a aflat că Roxana Ciuhulescu divorțează după 10 ani de mariaj. Se zvonea pe atunci că Mihai Ivănescu s-ar fi cuplat cu o femeie de origini japoneze. Potrivit unor surse din anturajul cuplului, în 2016, chiar de ziua Roxanei, fostul soț ar fi înșelat-o pe vedetă cu această femeie. Totul a ieșit la iveală la doar două zile după oficializarea noii relații a prezentatoarei. La scurt timp după nunta Roxanei cu Silviu Bulugioiu, actualul soț.

Despre relația cu fostul, Roxana Ciuhulescu a recunoscut acum că abia anul trecut au vorbit, patru ani nu au comunicat deloc. „Noi n-am mai avut niciun fel de discuție până anul trecut, în august, când am reuşit s-o conving pe Ana (n.r. – fata lor) să se vadă cu el, după trei ani de la divorţ.

Din fericire, s-a reapropiat de el, au fost şi într-o primă vacanță, doar ei doi. Şi Mihai s-a recăsătorit între timp cu o japoneză, chiar de ziua mea, în 2018. Chiar m-am bucurat că și-a refăcut viața. Nu au copii, dar el mai are un băiat dintr-o căsătorie anterioară, care are 20 de ani”, a explicat vedeta, care e mulțumită acum că fiica ei își vizitează tatăl.

„Cred că este o evadare pentru ea, pentru că acolo este răsfăţată, i se fac toate poftele și e ca o fugă de-acasă. Acum e mare, are 14 ani”, a mai adăugat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În ceea ce privește relația cu Silviu Bulugioiu, Roxana Ciuhulescu are numai cuvinte de laudă. Urmează și să se mute din casa în care locuiesc cu chirie în propria locuință. „Nu vrem să vorbim până nu sunt toate actele făcute”, a spus Silviu Bulugioiu.

„În primul rând, ne-am săturat să stăm cu chirie și ne dorim căminul nostru. M-a distrat că, după ce m-am întors de la «Survivor», mulţi au scris că-mi iau casă cu banii de acolo. A fost o sumă frumușică, dar eu am stat acolo doar două săptămâni și jumătate”, a completat vedeta.

Recomandări De ce e nevoie de impozitare progresivă. Câteva explicații în fața unui nou val de ipocrizie care bântuie în ultimele zile

Referitor la plecarea Roxanei Ciuhulescu la „Survivor”, soțul a spus că a susținut-o, dar și că i-a fost tare greu fără ea. „De descurcat cu copiii nu e o problemă, pentru că eu mi-am închis businessurile cu câteva luni înainte de-a se naște Cezar, tocmai ca să-mi petrec timpul cu familia, motivat de faptul că la fiul meu cel mare am făcut exact pe dos, considerând că, dacă îi dau ce îi trebuie, acopăr lipsa mea. Și relația n-a fost dintre cele mai bune! Ca atare, am închis tot și, practic, vreo zece luni, n-am făcut decât să ne bucurăm de viaţa de familie. Dar, revenind la «Survivor», am avut o senzaţie şocantă, cum că ar fi murit.

Să ai o casă plină de amintiri, de haine, să te aștepți s-o vezi și să nu fie, să nu ai cum să iei legătura cu ea sub nicio formă, să nu ai nicio informație de la producători, eu asta am asemuit-o cu situația în care, Doamne ferește, n-ar mai fi fost printre noi. Și copiii… celui mic a trebuit să-i spun că mami e la serviciu și să-i mut Roxanei mașina de acasă, ca să mă creadă. Ana, ca orice adolescentă, a fost foarte mândră și a fost în centrul discuțiilor din liceu, că mama ei era acolo – motiv pentru care s-a simțit foarte bine, cel puțin în relația cu colegii. Acasă nu-i era tocmai bine, dar a supraviețuit”, a spus omul de afaceri.

Roxana Ciuhulescu e căsătorită cu Silviu Bulugioiu din anul 2018. Împreună au un copil, un băiețel. Vedeta are o fiică din mariajul cu Mihai Ivănescu, iar el un băiat dintr-o relație anterioară.

GSP.RO Decizie incredibilă luată de antrenoarea de fitness din Ucraina care a fost impresionată de o lecție de viață trăită în România

Playtech.ro ȘOC! George Simion, SCANDAL uriaș la o televiziune din România. Paznicii l-au oprit, a venit Poliția

Observatornews.ro Afacerea cu care un român a dat lovitura. Vinde cu 100 de lei un litru şi nu face faţă cererii

HOROSCOP Horoscop 19 mai 2022. Taurii au nevoie de mult curaj, dar și de bun simț, ca să se poată orienta în fiecare situație în parte

Știrileprotv.ro Şocul poliţiştiştilor maghiari care au oprit o camionetă condusă de o româncă. Şoferiţa riscă 15 ani de închisoare

Orangesport.ro Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“