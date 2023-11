Multe reality show-uri din România au priză la public, printre acestea „Survivor România” la Pro TV și „America Express” la Antena 1. Multe vedete și influenceri acceptă ofertele și participă în emisiuni, care pot dura chiar și luni de zile.

Până acum, Șerban Huidu nu a acceptat o astfel de provocare. El nu a mers la niciun reality show, în schimb, Vlad Huidu, fratele lui, e acum concurent la „America Express” alături de soția lui, Giulia Anghelescu.

Șerban Huidu: „Această pasiune nebună a celor care se uită peste tot, nu numai la televizor, mi se pare vecină cu patologia”

Întrebat într-un interviu pentru Cancan dacă se gândea acum ani de zile că așa succes vor avea rreality show-urile, Șerban Huidu a spus: „Mi se pare că formatele de tip reality, de când s-au înființat, odată cu Big Brother, sunt o intruziune foarte mare în viața oamenilor. Iar această pasiune nebună a celor care se uită peste tot, nu numai la televizor, de a fi cât mai în viața celorlalți, mi se pare vecină cu patologia. Deci sunt bolnavi oamenii ăia!”.

În același interviu, Șerban Huidu a vorbit și despre televiziune, despre care crede că nu va dispărea și nici nu își va pierde telespectatorii. „Televiziunea n-o să moară niciodată. Așa cum de fiecare dată când apărea o medie nouă, fiecare cântau Prohodul. A apărut radioul, au zis că moare cartea. Uie că n-a murit.

A apărut televiziunea, au zis că moare radioul. Radioul merge foarte bine. Apariția netului este înlocuirea unei paradigme. La televizor era «în data D, la ora D, vezi emisiunea». Pe net este «unde vreau eu, când vreau eu, văd aia, dar să îmi placă». Dar televiziunea va rămâne în continuare, pentru că cele mai mari bugete se duc în televiziune”, a mai zis prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor”.

Ce a făcut Șerban Huidu cu banii câștigați din televiziune

Puțini știu că Șerban Huidu a absolvit Facultatea de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice din București, însă el nu a profesat niciodată în acest domeniu. Când era la facultate, el a început să lucreze în presă, la un post de radio din București. După ce a renunțat la radio, Șerban Huidu a început să lucreze în televiziune.

Într-un interviu pentru unica.ro, prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a vorbit despre cariera sa în televiziune, care durează de mai bine de două decenii. Șerban Huidu a mărturisit că mai are și alte venituri pe lângă cele din televiziune, iar banii câștigați până acum din presă a ales să îi investească în imobiliare. El a urmat modelul lui Dan Negru, care a ales să facă același lucru cu banii câștigați din televiziune.

„Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții). Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant.”