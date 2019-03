„Sunt mamă, iubită, fiică, artistă. Iubitul meu este Mireca, avem împreună o fetiță de 3 ani, minunată și suntem de peste 5 ani de zile împreună și sunt foarte fericită. Ne-am gândit și la nuntă dar niciunul dintre noi nu este înnebunit după astfel de evenimente. Am parte de ajutorul unei doamne absolut minunate care este parte din familia noastră, efectiv și sunt relaxată și fericită să o știu pe fetiță cu ea și bunicile vin mereu, mama mea și mama lui Mircea, în fiecare zi și programul este ocupat.

Sore a vorbit și despre kilogramele acumulate pe perioada sarcinii. „Eu mănânc orice, cu excepția…nu mănânc carne, deloc. Sunt vegetariană pentru că mă simt mai bine. Sunt scorpion. Plâng foarte rar. Nici nu știu când am plâns ultima dată, poate de oboseală cu nervi. Am 29 de ani, anul acesta o să fac 30, spre finalul anului. Mă simt cel mai bine dintotdeauna, acum.

În sarcină…am luat 28 de kilograme. Eram un balon, m-am îngrășat mult de tot, îmi plăcea să mănânc burger, în fiecare seară, câte 2. Nu am ținut nicio dietă” a povestit Sore la Vorbește lumea.

În ciuda faptului că este o persoană extrem de copilăroasă și foarte calmă, de când a născut, Sore s-a transformat într-o mamă autoritară. Cântăreața a recunoscut că și-a descoperit această latură de când o are pe Erin.

Citește și

Un şofer este amendat la fiecare minut, din cauza vitezei excesive! Bucureștiul e pe locul întâi în topul amenzilor de circulație, în Covasna sunt cei mai puțini șoferi sancționați

Citește mai multe despre sore și Nuntă pe Libertatea.