Tavi Clonda a dezvăluit că nu și-a dorit în mod special un băiețel, ci, mai degrabă, atunci când a aflat că o să vină pe lume al doilea copil, spera să fie tot fetiță pentru ca Victoria să aibă o parteneră de joacă.

„Eu am jucat fotbal cu ale mele de la un an. Gabriela îmi spunea: Nu le face fotbaliste, vreau să le văd cu păpuși! I-am zis: Stai, iubire, o să aibă și păpuși!

Acum fac balet și au tot felul de păpușele. Nu am vrut neapărat băiat. La Iris parcă tot fetiță doream, să se joace împreună. Într-o viață viitoare poate o să am și băieței. Am un nepot, un fin, am băieței cu care să joc fotbal. Nu mai putem încă unul”, a spus Tavi pentru Ego.

Tavi Clonda și soția lui sunt extrem de implicați atunci când vine vorba despre educația fetelor, încercând, în același timp, să se dedice carierelor. Tavi spune că el și Gabriela nu se gândesc la al treilea copil.

„Am populat casa, suntem OK așa, nu suntem singuri. Este destul de greu. Mulți se opresc după un copil. Noi am făcut doi. Ce să zic, este OK așa, suntem bine așa cum suntem”, a spus Tavi Clonda pentru sursa citată.

Cât cere pe vila în care locuiește întreaga familie

Tavi Clonda și Gabriela Cristea s-au gândit să își vândă casa în care locuiesc în prezent. Soțul prezentatoarei de la Antena Stars a spus câți bani dorește pentru vilă.

Recent, Gabriela Cristea anunța că și-ar dori să vândă casa în care locuiește alături de Tavi Clonda și cele două fetițe. Ei vor pentru vilă aproape un milion de euro. Casa este foarte spațioasă, cu o curte mare și piscină cu apă sărată. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Tavi Clonda a spus că va da oricând vila pentru suma de 900.000 de euro.

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. – euro) ți-o dau acum. (…) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (…) Nu se măsoară în camere, am 8 băi, dacă o fac și pe aia de afară. (…) Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330”, a mărturisit Tavi Clonda, la Xtra Night Show.

Cei doi soți au investit foarte mulți bani în vila pe care au construit-o de la zero. Totul a fost amenajat după bunul lor plac, însă acum și-ar dori altceva. Pe de altă parte, artistul spune că i-ar fi destul de greu să facă această schimbare, pentru că este legat emoțional de această casă.

Aici și-a crescut cele două fetițe, Iris și Victoria, și are cele mai frumoase amintiri. „Mie îmi e greu, aici era și problema, de fapt. Emoțional, mie îmi e greu să mă despart de lucrurile la care am muncit atât și, practic, ambele fetițe s-au născut aici”, a adăugat soțul Gabrielei Cristea.

