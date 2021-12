Cântărețul a urcat pe scena de la Antena 1 și a declarat: „Sper să avem niște momente plăcute împreună, să nu luați nimic personal. Și eu mă întreb ce caut aici, dar… când ai nevoie de bani vii oriunde. Eu sunt Zanni, de profesie trapper, și de meserie trapper în reality show-uri. Aș spune câștigător, dar am zis să nu fiu prea arogant”.

Ulterior, Zanni a continuat cu mai multe glume, chiar și la adresa prezentatorului Șerban Copoț. „Mă tot întreb de ce vă uitați așa la mine. Ce? Nu arăt a om normal? Exact așa arăta și Copoț în tinerețe după ce adormea la petreceri și îl desenau băieții cu markerul pe față.

Mulți se uită ciudat la mine, se întreabă de ce arăt așa. Ca să fiu sincer cu voi, am crescut orfan și sărac. Asta scrie aici, n-am scris eu asta. Se pare că va trebui să spun asta în fiecare emisiune ca să ajung la sufletul publicului. Dacă asta trebuie să zic, voi zice de fiecare dată”, a mai adăugat artistul.

După numărul lui de la Antena 1, Zanni a făcut unele precizări pe Instagram. Cum a spus și în emisiunea „iUmor”, cântărețul a primit textul de la producători, dar a mai făcut câteva îmbunătățiri.

„Sper că v-a plăcut apariția mea la «iUmor». Vreau să specific că am primit textul și era foarte sec ce am primit eu. La ce s-a râs este pentru că eu am schimbat anumite glume și i-am spus și lui Bendeac.

Țin să precizez că am avut emoții foarte mari, pentru că dacă nu am context, stau acasă, nu mă bag. Ce scria acolo clar nu era în baza mea de informații. Nu era de moment. Nu era actual. Glume d-alea la care nu râde nici Vasile. A trebuit să fac din nimic ceva. Sper că v-a plăcut”, a explicat Zanni pe Instagram.

