Recent, Libertatea a stat de vorbă cu vedeta, pentru a afla ce are în plan, după ce filmul „Crăciun cu Ramon” va ieși din cinematografe.

Pavel Bartoș și Smiley pregătesc un film

„Urmează o comedie polițistă în care eu și Smiley suntem protagoniști! În care eu cu Smiley și cu Cristian Hordilă, de data asta suntem un triunghi, suntem producători. Este vorba despre un alt film pe care îl pregătim pentru la anul. O comedie care este senzație! Chiar am zis: râdem prea mult la filmări. Înțelegi? Sperăm să se râdă așa și în sala de cinema.

Vrem să facem pas cu pas. Bineînțeles că ne gândim la următorul, că am vrea să avem o ciclicitate de măcar un film pe an. Dar nu vrem mai multe, pentru că nu putem. Adică eu merg pe ideea că mai bine «cătinel» (n.r. – încet) să le facem. Pentru că totuși este foarte greu în România să faci film independent. Gândește-te că facem cu finanțări independente, câteodată cu bani de acasă”, a spus Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum de lucrează la acest film cu Smiley, care îi este foarte bun prieten și alături de care face echipă la „Românii au talent”, Pavel Bartoș a explicat că și-a ales cel mai bun partener.

„Păi tocmai aia e, că la un moment dat am și zis: cumva trebuie să se împlinească într-o provocare nouă. Și atunci a fost acest film. Pentru Smiley era ceva necunoscut, că a zis: «Eu sunt cu producția muzicală, producția mea de filme…». Dar el știe să joace, pentru că, gândește-te, el a jucat acum 20 de ani în «Un pas înainte». A jucat în atâtea lucruri… El este o persoană foarte dezinvoltă și prinde foarte repede.

Și da, într-adevăr, dacă pot să spun ceva despre el și asta din experiența mea cu el de 16 ani de la «Românii au talent»… este o persoană care… El e un partener extraordinar, prinde foarte repede, are un bun simț și asta îl ajută foarte mult atât în viață, cât și profesional și atunci lucrurile nu pot decât să evolueze”, a mai spus Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Filmări la minus 10 grade Celsius

Referitor la filmele pe care le face, actorul a afirmat că este foarte fericit că oamenii și sponsorii au rămas lângă el de la un film la altul.

„Eu mă bucur că, de exemplu, la «Crăciun cu Ramon», cei de la Oradea au fost cei care s-au oferit. Au zis: «Domnule, dacă Oradea va arăta cum a arătat Bucureștiul în primul Ramon, noi suntem foarte fericiți». Pentru că ei sunt cumva conștienți că… știi cum e, Times Square-ul e cunoscut datorită filmelor, iar valorile lui Ramon sunt aceleași cu valorile Oradei. E un film pentru toată familia, pentru toată lumea. Știi cum e? E cu un super-erou românesc. Că toată lumea zice: «Dar nu poartă mantie, nu poartă mască». Și eu am zis: «Nu! În ziua de azi, să fii cinstit și bun sunt calitățile principale ale unui super-erou».

Și atunci ei au venit alături de noi, și-au dorit. Și bineînțeles că nouă ne-a plăcut foarte mult orașul Oradea și atunci am găsit, uite, un parteneriat foarte bun și susținere din partea celor de la Oradea. E un câștig mare! Sunt atât de încântat de film… Deși l-am filmat în niște condiții… Să filmezi la minus 10 grade, oricât de frumos ar fi în jur, totuși este greu. Este copilul meu. Filmele sunt! Și mă bucur că, uite, nasc anual câte un copil. Și mă bucur că am parteneri.

Mă bucur că la «Crăciun cu Ramon» toți sponsorii din primul «Ramon» mi-au venit. Adică Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Coca-Cola, La Doi Pași, PRO TV, că nu vreau, știi, să ratez vreunul dintre ei. Adică toți au venit cu mine în continuare: Life Care, Adrem, Tuborg! Și asta este, uite, cei de la Tazz, acum sunt Wolt, adică i-am găsit pentru că le-a plăcut tipul de product placement, tipul de film în care s-au asociat…”, a încheiat Pavel Bartoș.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
Procurorul care a semnat rechizitoriul în Dosarul Revoluției, despre evenimentele din '89. Cătălin Ranco Pițu: „Execuția soților Ceaușescu, așa cum a fost ea, acționează ca un blestem asupra noastră"
Exclusiv Interviu
Știri România 11:00
Procurorul care a semnat rechizitoriul în Dosarul Revoluției, despre evenimentele din ‘89. Cătălin Ranco Pițu: „Execuția soților Ceaușescu, așa cum a fost ea, acționează ca un blestem asupra noastră”
80 de bolnavi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Dr. Adrian Marinescu: „S-au dublat prezentările, e foarte contagioasă noua variantă"
Știri România 10:35
80 de bolnavi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Dr. Adrian Marinescu: „S-au dublat prezentările, e foarte contagioasă noua variantă”
