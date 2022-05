Fotomodelul a făcut parte din echipa Faimoșilor de la „Survivor România” 2022. Ea a părăsit concursul înainte ca echipele să fie reîmpărțite, înainte de a se grupa în Vulturii și Tigrii. La părăsirea concursului ea a plâns, emoționată fiind de întreaga experiență trăită în Republica Dominicană.

„La „Survivor au fost și multe momente frumoase, haioase și relaxante. În timpul liber pe insulă, ne odihneam în hamac, priveam des marea și povesteam cu colegii, în unele seri ne jucam tot felul de jocuri pe care le știa CRBL și făceam plimbări în junglă după cocos.

Relațiile dintre noi, în mare parte din timp, erau OK, însă la jocuri, uneori, deveneau mai tensionate, toți dorindu-ne victoria. Zilele de joc erau grele, pentru că se întâmplau într-o căldură arzătoare și devenea cu atât mai greu să lupți și să alergi, iar apoi să îți și încurajezi colegii, când nu prea mai aveai oricum resurse de energie.”, a mărturisit ea acum, pentru viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Întrebată dacă se confruntă cu probleme medicale după concurs, Laura Giurcanu a dezvăluit că se simte bine, mai ales că nu mai mănâncă zilnic cocos. „Toți am avut probleme cu stomacul de la cocos, mai mult sau mai puțin. Eu am fost un caz fericit și nu am avut nimic ce nu se putea rezolva cu un detox de cocos de 2-3 zile. Momentan mă simt bine, îmi ascult corpul și încă aștept să văd cum se va readapta la viața firească”, a explicat ea.

Se știe că Laura Giurcanu a rezistat la „Survivor România” 2022 luni de zile, așa că onorariul ei a fost pe măsură. A și hotărât ce va face cu banii câștigați.

„Am un plan și anul ăsta am să-l duc la capăt, îndeplinindu-mi această dorință foarte profundă. Îmi doresc să îmi iau primul apartament și să-mi construiesc acel acasă.”, a încheiat ea.

