Cei doi tineri și-au adjudecat râvnitele trofee si câte un cec în valoare de 100.000 de lei, iar Denis Dorobanțu a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența pe care a trăit-o în show-ul care acum are un nou sezon la Kanal D.

Libertatea: Ce a fost greu și ce a fost ușor în parcursul tău în „Casa iubirii”, sezonul 4?

Denis Dorobanțu: A fost greu când am fost singur! Ajungeam la filmări, stăteam cu căștile în urechi în vestiar… În emisiune mă bubuia toată lumea! Eram încărcat negativ, nu mai aveam chef de nimic… Dacă făceam ceva, de ce fac, dacă nu făceam, de ce nu fac… Mergeam des la biserică! Aveam o biserică în apropiere de noi, mergeam acolo să mă reculeg. Mai vorbeam cu mama la telefon… Chiar dacă spuneam că e ușor, că nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, eram foarte afectat.

A fost greu și pentru că nu-mi găseam pe nimeni. Intrau foarte multe fete pentru mine în Casă, iar eu nu puteam să leg nimic cu nimeni, credeam că la mine e problema. Îmi spunea toată lumea că sunt prea pretențios, că mă cred un prinț, însă nu era așa. Pur și simplu voiam să fac alegerea corectă, ca să nu mai trec prin ceea ce trecusem înainte.

Toată experiența mea a devenit ușoară în momentul în care m-am apropiat de Naomi Leister. Chiar dacă erau fel și fel de păreri și toată lumea era împotriva mea, inclusiv multă lumea din afara Casei, aici mă refer la telespectatori, nu mai simțeam nimic ca atunci când eram singur. Știam că merg la filmări, că mă văd cu ea, că în momentul în care o iau în brațe, totul se liniștește. Nu mai aveam griji!

Emisiunea de la Kanal D l-a schimbat

Cum te-a schimbat „Casa iubirii” ca bărbat și cum ți-a schimbat modul în care vezi acum relațiile?

M-a schimbat în bine! M-a învățat să am încredere în mine. M-a învățat să nu am încredere în nimeni. E și zicala aceea: „pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești”! Am simțit puternic acest lucru, însă tot nu pot să schimb asta la mine, pentru că așa sunt construit.

Experiența din „Casa iubirii” m-a ajutat să văd că, uneori, mai bine să fie liniște decât să ai dreptate. Uneori, cu dreptatea nu ai liniște, te încarci negativ, intri în fel și fel de discuții. Și pentru ce? Pentru nimic, că până la urmă nu schimbi mare lucru. Nu poți să schimbi gândirea omului cu care interacționezi!

Această experiență m-a ajutat să analizez mai mult situațiile, să văd lucrurile și din alte unghiuri. Sincer să fiu, înainte eram un băiat egoist. Nu pot să zic că mi-a trecut în totalitate, însă am lucrat la asta și nu mai sunt chiar atât de egoist.

Cum simți că s-a schimbat viața ta datorită participării la „Casa iubirii” și, mai ales, datorită faptului că ești câștigătorul sezonului al patrulea?

Viața mea s-a schimbat în bine, pentru că, în primul rând, am ieșit de mână cu Naomi Leister. Acesta este cel mai important lucru pentru mine, că am o persoană de încredere lângă mine, care mă iubește și mă susține, indiferent de situație. Am câștigat notorietate, am câștigat respect din partea oamenilor și o mare validare pentru o perioadă grea de un an și trei luni pe care am trăit-o în emisiune.

Am câștigat relații de amiciție cu foarte multe persoane. Am câștigat inimile a multor oameni care mă încarcă cu energie pozitivă prin tot felul de mesaje. Pot să zic că sunt cel mai câștigat din emisiune, părerea mea, din toate punctele de vedere.

Implicarea publicului a avut o contribuție importantă în parcursul tău în „Casa iubirii”. Ai fost cel mai votat băiat! Ce crezi că te-a făcut să ajungi la inimile susținătorilor din fața micilor ecrane?

Prin felul meu de a fi și prin simplul fapt că nu îmi era frică să-mi spun părerea, că nu eram schimbător ca vremea, în funcție de situație. Gândirea pe care eu o aveam, o avea și multă lume din afară. Oamenii apreciau lucrul acesta, aveau sentimentul că vorbesc prin mine.

Ce anume din ceea ce ai făcut sau zis ai fi vrut să nu fie văzut de familie și prieteni?

Nu aș fi vrut să mă vadă lumea când plâng. Nu aș fi vrut să vadă mama că sufăr și că mă consum. Mama a slăbit 15 kilograme când am fost în emisiune. O perioadă nu prea a mâncat și nu prea a dormit! La început a pus la suflet totul. Să mă vadă la televizor, să vadă că lumea mă blamează, că mă consideră personajul negativ pe nedrept în orice situație, să mai vadă și părerea telespectatorilor cu care nu era obișnuită… Nu a fost ușor pentru ea!

Ușor-ușor s-a acomodat și cu comentariile negative din social media, însă se consuma foarte mult cu ceea ce vedea la televizor. Își făcea foarte mulți nervi, plângea, la un moment dat chiar mi-a zis: „Hai acasă, nu mai sta”! Atunci eram în perioada în care voiam să demonstrez că sunt puternic și îi spuneam că vreau să mai stau. Apoi eu am picat, iar ea mă îmbărbăta, îmi spunea că totul va fi bine. După care a apărut Naomi Leister în viața mea, iar mama a fost și ea mai bine.

Ai găsit iubirea și ai câștigat trofeul. Simți că ai găsit și prietenie în rândul colegilor? Vei păstra legătura cu cineva?

Am câștigat iubirea, am câștigat o fată minunată, am câștigat trofeul și am câștigat inimile a zeci de mii de oameni cărora le sunt recunoscător și le mulțumesc pe această cale!

Referitor la prietenii, cred că prietenie este mult spus. Pentru mine, prietenia se câștigă în foarte mult timp. Trebuie să trecem prin foarte multe lucruri. Ca să înțelegeți, eu am un prieten în viața mea, cel mai bun prieten al meu. Suntem de 15 ani unul alături de celălalt. Acolo, da, e prietenie adevărată! E ca fratele meu. Ca amici o să țin legătura cu Patrick, Laurențiu, Sorin, Marian, Daniel, Vlad, Răzvan, Ahmed, Cristi, Alex… și cu Veronica o să țin legătura, cu Laura, Iasmina, Bianca, partenera lui Patrick.

Ai foarte mulți susținători. Te abordează oamenii pe stradă pentru a-ți cere o fotografie sau a-ți împărtăși câteva gânduri?

În mod normal, nu aș fi povestit despre asta, pentru că nu înțeleg de ce oamenii fac lucrurile acestea. Nu mă consider o celebritate! Până la urmă, nu am făcut nimic notabil pentru această țară. Da, mă oprește lumea pe stradă, se bucură că mă vede și, uneori, chiar plânge de bucurie. E un sentiment plăcut, însă de multe ori mă gândesc: „Ce am făcut de mă iubește atât de multă lume?”. Uneori nici nu pot să mă bucur, pentru că există mai mulți oameni, mai importanți, care într-adevăr fac ceva notabil pentru omenire. Ei ar trebui să primească ce primesc eu.

Cum se simte „revenirea la normal” după această experiență unică?

Eu sunt o persoană care se adaptează foarte ușor. Nu a fost o mare schimbare pentru mine. Poate că nu simt așa, pentru că sunt fericit cu ce trăiesc în prezent, sunt focusat pe alte lucruri, să mă mut, sunt focusat pe partea profesională.

Denis Dorobanțu a câștigat 100.000 de lei la „Casa iubirii”

Ce planuri aveți, tu și Naomi Leister? Care este următoarea etapă în relația voastră?

Eu nu prea îmi fac planuri, pentru că eu pot să-mi fac, dar Dumnezeu să aibă alte planuri pentru mine. Luăm totul pas cu pas, gândim pe termen scurt. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să ne mutăm împreună în cel mai scurt timp. Ne dorim foarte mult lucrul acesta. După aceea, vrem să mergem într-o vacanță.

Ai câștigat un cec de 100.000 de lei, cea mai mare sumă oferită până acum ca premiu în „Casa iubirii”. Ce vei face cu acești bani?

Înainte de orice, pe această cale aș vrea să le mulțumesc susținătorilor mei că mi-au fost alături până în momentul acesta. Fără ei nu aș fi ajuns aici, nu aș fi câștigat acest premiu. Cu banii încă nu m-am gândit concret ce să fac, dar aș vrea să-i investesc în ceva, să nu-i pierd pe prostii.

Ce sfat ai pentru noii concurenți?

Să fie sinceri și să facă mereu ceea ce simt! Să se lase descoperiți fix așa cum sunt ei încă de la început. Să nu asculte ce se întâmplă în mediul online. Dacă vor câștiga notorietate și cecuri, să rămână cu picioarele pe pământ, să rămână modești, să nu se schimbe. De asemenea, să fie optimiști și să gândească pozitiv.

Încă un lucru foarte important pe care l-am învățat în Casă e să gândesc pozitiv. Eu eram înainte un tip negativist, puneam mereu răul în față. În momentul în care m-am apropiat de Naomi Leister, mi-am zis așa: „Eu ies de mână cu fata aceasta”! Am fost foarte încrezător, asta s-a și întâmplat. De atunci gândesc pozitiv.