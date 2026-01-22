Cei doi tineri și-au adjudecat râvnitele trofee si câte un cec în valoare de 100.000 de lei, iar Denis Dorobanțu a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența pe care a trăit-o în show-ul care acum are un nou sezon la Kanal D, de luni până vineri, de la ora 10.00 la ora 12.00, și de la ora 16.30 la ora 19.00, dar și sâmbăta și duminica, de la ora 16.00 la ora 19.00.

Libertatea: Ce a fost greu și ce a fost ușor în parcursul tău în „Casa iubirii”, sezonul 4?

Denis Dorobanțu: A fost greu când am fost singur! Ajungeam la filmări, stăteam cu căștile în urechi în vestiar… În emisiune mă bubuia toată lumea! Eram încărcat negativ, nu mai aveam chef de nimic… Dacă făceam ceva, de ce fac, dacă nu făceam, de ce nu fac… Mergeam des la biserică! Aveam o biserică în apropiere de noi, mergeam acolo să mă reculeg. Mai vorbeam cu mama la telefon… Chiar dacă spuneam că e ușor, că nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, eram foarte afectat.

A fost greu și pentru că nu-mi găseam pe nimeni. Intrau foarte multe fete pentru mine în Casă, iar eu nu puteam să leg nimic cu nimeni, credeam că la mine e problema. Îmi spunea toată lumea că sunt prea pretențios, că mă cred un prinț, însă nu era așa. Pur și simplu voiam să fac alegerea corectă, ca să nu mai trec prin ceea ce trecusem înainte.

Toată experiența mea a devenit ușoară în momentul în care m-am apropiat de Naomi Leister. Chiar dacă erau fel și fel de păreri și toată lumea era împotriva mea, inclusiv multă lumea din afara Casei, aici mă refer la telespectatori, nu mai simțeam nimic ca atunci când eram singur. Știam că merg la filmări, că mă văd cu ea, că în momentul în care o iau în brațe, totul se liniștește. Nu mai aveam griji!

Emisiunea de la Kanal D l-a schimbat

Cum te-a schimbat „Casa iubirii” ca bărbat și cum ți-a schimbat modul în care vezi acum relațiile?

M-a schimbat în bine! M-a învățat să am încredere în mine. M-a învățat să nu am încredere în nimeni. E și zicala aceea: „pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești”! Am simțit puternic acest lucru, însă tot nu pot să schimb asta la mine, pentru că așa sunt construit.

Experiența din „Casa iubirii” m-a ajutat să văd că, uneori, mai bine să fie liniște decât să ai dreptate. Uneori, cu dreptatea nu ai liniște, te încarci negativ, intri în fel și fel de discuții. Și pentru ce? Pentru nimic, că până la urmă nu schimbi mare lucru. Nu poți să schimbi gândirea omului cu care interacționezi!

Această experiență m-a ajutat să analizez mai mult situațiile, să văd lucrurile și din alte unghiuri. Sincer să fiu, înainte eram un băiat egoist. Nu pot să zic că mi-a trecut în totalitate, însă am lucrat la asta și nu mai sunt chiar atât de egoist.

Cum simți că s-a schimbat viața ta datorită participării la „Casa iubirii” și, mai ales, datorită faptului că ești câștigătorul sezonului al patrulea?

Viața mea s-a schimbat în bine, pentru că, în primul rând, am ieșit de mână cu Naomi Leister. Acesta este cel mai important lucru pentru mine, că am o persoană de încredere lângă mine, care mă iubește și mă susține, indiferent de situație. Am câștigat notorietate, am câștigat respect din partea oamenilor și o mare validare pentru o perioadă grea de un an și trei luni pe care am trăit-o în emisiune.

Am câștigat relații de amiciție cu foarte multe persoane. Am câștigat inimile a multor oameni care mă încarcă cu energie pozitivă prin tot felul de mesaje. Pot să zic că sunt cel mai câștigat din emisiune, părerea mea, din toate punctele de vedere.

Implicarea publicului a avut o contribuție importantă în parcursul tău în „Casa iubirii”. Ai fost cel mai votat băiat! Ce crezi că te-a făcut să ajungi la inimile susținătorilor din fața micilor ecrane?

Prin felul meu de a fi și prin simplul fapt că nu îmi era frică să-mi spun părerea, că nu eram schimbător ca vremea, în funcție de situație. Gândirea pe care eu o aveam, o avea și multă lume din afară. Oamenii apreciau lucrul acesta, aveau sentimentul că vorbesc prin mine.

Ce anume din ceea ce ai făcut sau zis ai fi vrut să nu fie văzut de familie și prieteni?

Nu aș fi vrut să mă vadă lumea când plâng. Nu aș fi vrut să vadă mama că sufăr și că mă consum. Mama a slăbit 15 kilograme când am fost în emisiune. O perioadă nu prea a mâncat și nu prea a dormit! La început a pus la suflet totul. Să mă vadă la televizor, să vadă că lumea mă blamează, că mă consideră personajul negativ pe nedrept în orice situație, să mai vadă și părerea telespectatorilor cu care nu era obișnuită… Nu a fost ușor pentru ea!

Ușor-ușor s-a acomodat și cu comentariile negative din social media, însă se consuma foarte mult cu ceea ce vedea la televizor. Își făcea foarte mulți nervi, plângea, la un moment dat chiar mi-a zis: „Hai acasă, nu mai sta”! Atunci eram în perioada în care voiam să demonstrez că sunt puternic și îi spuneam că vreau să mai stau. Apoi eu am picat, iar ea mă îmbărbăta, îmi spunea că totul va fi bine. După care a apărut Naomi Leister în viața mea, iar mama a fost și ea mai bine.

Andreea Mantea și Denis Dorobanțu la „Casa iubirii”, emisiune difuzată de Kanal DIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Ai găsit iubirea și ai câștigat trofeul. Simți că ai găsit și prietenie în rândul colegilor? Vei păstra legătura cu cineva?

Am câștigat iubirea, am câștigat o fată minunată, am câștigat trofeul și am câștigat inimile a zeci de mii de oameni cărora le sunt recunoscător și le mulțumesc pe această cale!

Referitor la prietenii, cred că prietenie este mult spus. Pentru mine, prietenia se câștigă în foarte mult timp. Trebuie să trecem prin foarte multe lucruri. Ca să înțelegeți, eu am un prieten în viața mea, cel mai bun prieten al meu. Suntem de 15 ani unul alături de celălalt. Acolo, da, e prietenie adevărată! E ca fratele meu. Ca amici o să țin legătura cu Patrick, Laurențiu, Sorin, Marian, Daniel, Vlad, Răzvan, Ahmed, Cristi, Alex… și cu Veronica o să țin legătura, cu Laura, Iasmina, Bianca, partenera lui Patrick.

Ai foarte mulți susținători. Te abordează oamenii pe stradă pentru a-ți cere o fotografie sau a-ți împărtăși câteva gânduri?

În mod normal, nu aș fi povestit despre asta, pentru că nu înțeleg de ce oamenii fac lucrurile acestea. Nu mă consider o celebritate! Până la urmă, nu am făcut nimic notabil pentru această țară. Da, mă oprește lumea pe stradă, se bucură că mă vede și, uneori, chiar plânge de bucurie. E un sentiment plăcut, însă de multe ori mă gândesc: „Ce am făcut de mă iubește atât de multă lume?”. Uneori nici nu pot să mă bucur, pentru că există mai mulți oameni, mai importanți, care într-adevăr fac ceva notabil pentru omenire. Ei ar trebui să primească ce primesc eu.

Cum se simte „revenirea la normal” după această experiență unică?

Eu sunt o persoană care se adaptează foarte ușor. Nu a fost o mare schimbare pentru mine. Poate că nu simt așa, pentru că sunt fericit cu ce trăiesc în prezent, sunt focusat pe alte lucruri, să mă mut, sunt focusat pe partea profesională.

Denis Dorobanțu a câștigat 100.000 de lei la „Casa iubirii”

Ce planuri aveți, tu și Naomi Leister? Care este următoarea etapă în relația voastră?

Eu nu prea îmi fac planuri, pentru că eu pot să-mi fac, dar Dumnezeu să aibă alte planuri pentru mine. Luăm totul pas cu pas, gândim pe termen scurt. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să ne mutăm împreună în cel mai scurt timp. Ne dorim foarte mult lucrul acesta. După aceea, vrem să mergem într-o vacanță.

Ai câștigat un cec de 100.000 de lei, cea mai mare sumă oferită până acum ca premiu în „Casa iubirii”. Ce vei face cu acești bani?

Înainte de orice, pe această cale aș vrea să le mulțumesc susținătorilor mei că mi-au fost alături până în momentul acesta. Fără ei nu aș fi ajuns aici, nu aș fi câștigat acest premiu. Cu banii încă nu m-am gândit concret ce să fac, dar aș vrea să-i investesc în ceva, să nu-i pierd pe prostii.

Ce sfat ai pentru noii concurenți?

Să fie sinceri și să facă mereu ceea ce simt! Să se lase descoperiți fix așa cum sunt ei încă de la început. Să nu asculte ce se întâmplă în mediul online. Dacă vor câștiga notorietate și cecuri, să rămână cu picioarele pe pământ, să rămână modești, să nu se schimbe. De asemenea, să fie optimiști și să gândească pozitiv.

Încă un lucru foarte important pe care l-am învățat în Casă e să gândesc pozitiv. Eu eram înainte un tip negativist, puneam mereu răul în față. În momentul în care m-am apropiat de Naomi Leister, mi-am zis așa: „Eu ies de mână cu fata aceasta”! Am fost foarte încrezător, asta s-a și întâmplat. De atunci gândesc pozitiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Greșeli care duc la hernie de disc. Dr. Ovidiu Grămescu: „Se forțează nota cu operațiile"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Viva.ro
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Inventați de un român, primii ochelari inteligenți din lume pentru nevăzători mai ieftini decât un câine-ghid. 1.500 de persoane pe listele de așteptare pentru a-i primi gratuit
Știri România 18:36
Inventați de un român, primii ochelari inteligenți din lume pentru nevăzători mai ieftini decât un câine-ghid. 1.500 de persoane pe listele de așteptare pentru a-i primi gratuit
Rezultatele Loto 6/49 din 22 ianuarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:33
Rezultatele Loto 6/49 din 22 ianuarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Adevarul.ro
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale
Fanatik.ro
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Stiri Mondene 17:44
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene 17:43
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
ObservatorNews.ro
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
GSP.ro
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Sora lui Mario RUPE TĂCEREA despre ucigașii săi: „Poze și film... Vezi mai mult
KanalD.ro
Sora lui Mario RUPE TĂCEREA despre ucigașii săi: „Poze și film... Vezi mai mult

Politic

Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, mesaj pentru George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în SUA: „Să-ţi stea în gât!”
Politică 18:24
Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, mesaj pentru George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în SUA: „Să-ţi stea în gât!”
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Fanatik.ro
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința