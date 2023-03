„Ce echipă v-ați fi dorit să o aveți și nu ați reușit?”, a întrebat-o Mihai Morar pe Mona Segall, care a răspuns clar și rapid, fără să stea prea mult pe gânduri: „Delia”.

„Se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care putem merge”

„Care pare că e făcută pentru formatul ăsta! Și nu a reușit niciodată! Dar Delia cu soțul sau Delia cu…”, a completat Mihai Morar, care nu a participat nici el la „America Express”.

Mona Segall a justificat faptul că Delia nu participă la emisiune pentru că are un program încărcat, iar emisiunea ține și două luni. „Delia cu soțul. Și până la urmă Delia cu oricine, dar… sau Delia cu sora. Și cu mama. Dar nu am reușit! E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema! Cred! Și se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care noi o să putem merge de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: Rezervă-ți astea două luni”, a explicat producătoarea show-ului difuzat la Antena 1.

Ultima cursă de pe Drumul aurului, finala America Express 2023, va avea loc duminică, 26 martie 2023, la Antena 1, începând cu ora 20:30. Show-ul a început în data de 15 ianuarie.

De ce nu ar participa Delia la „Asia Express”, care s-a transformat în „America Express”

Cântăreața a urmărit toate sezoanele emisiunii „Asia Express”, de la Antena 1. S-a distrat copios în fața televizorului atunci când chef Sorin Bontea, Răzvan Fodor, Speak și Ștefania au fost concurenți. La un moment dat, Delia chiar a afirmat că își dorește să concureze și ea, să trăiască această experiență. Recent, artista s-a răzgândit. Delia a fost invitată de curând în podcastul „La Mijloc” difuzat pe canalul de YouTube al lui Codin Maticiuc, unde a vorbit și despre show-ul „Asia Express”.

„Am văzut niște oribilități ultima dată de nu-mi venea să mă mai uit! Se frecau mamă-fiică, soț, frate cu soră, cu buretele pe spate, dezbrăcați până la brâu! Era ceva ciudat rău… un greench absolut, de nu există! Aș intra în pământ de rușine cu cadrele alea!”, a declarat Delia pe YouTube.

Deși acum ceva vreme s-a gândit să facă parte din show, acum nu mai ia în calcul această idee, spune că ea nu s-ar dezbrăca sub nicio formă în fața camerelor de filmat.

„Eu nu vrea să mă dezbrac! Nu-mi place să mă despoi pe acolo! Și, oricum, nu aș merge decât cu Răzvan, cu nimeni altcineva și el nu vrea! Cu gândacii nu am o problemă că eu mănânc gândaci, viermișori. În schimb, mi-ar fi foarte frică în Asia de câini”, a mai spus cântăreața.

„Am o frică mare de câini, după ce m-au mușcat doi! Unul lup, atunci când eram mică, am fost la o prietenă și m-a mușcat de mână direct! Apoi un câine în Berceni. Am vrut să fac pe viteaza, că trec pe lângă el fără frică, și m-a luat de gleznă! Am făcut injecții în burtă atunci”, a mai povestit Delia.

