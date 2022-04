Cu fetele sale, Gina Matache are o relație foarte bună și întotdeauna a încercat să le protejeze. Mama Deliei și a Oanei are totuși o teamă atunci când vine vorba despre copiii, aceea de au deveni o povară pentru ei când va fi bătrână. Artista va împlini 60 de ani în această toamnă și mărturisește că îi este frică de bătrânețe și singurătate.

„Au fost multe momente în viața mea…frică îmi este și acum de bătrânețe, de singurătate. Mi-a fost frică atunci când a murit mama…Îmi aduc aminte cum stăteam cum sora mea și mă gândeam să nu moară cu mine. Am plecat într-o zi până la București, să mă odihnesc un pic, și ea a rămas cu frați-miu, și atunci a murit. Mi-e frică să nu mor și să nu-mi pierd mințile, să nu fiu o povară pentru copiii mei. Anul asta fac 60 de ani și mi-e frică să n-o iau razna. Dacă o fi să mor, să mor de inimă. Nu vreau să le chinui. Vreau să mă ardă și cu asta-basta. Ce să stai să plângi la cimitir? Viața este aici pe pământ, dincolo om vedea ce-o mai fi.

Altă dată știu că eram într-o croazieră, se mai răsturnase o nava înainte. Eram în Caraibe și am simțit trepidațiile de la vapor și am zis că mă duc să fac o cerere la comandantul navei să mă dea jos să plec singură până la Miami. Îmi era atât de frică încât nu mai dormeam, eram sigură că o să ne scufundăm în orice moment. Mi-a fost o frică din aia, cu dureri de stomac și cu crampe”, a povestit Gina Matache despre fricile sale, pentru Fanatik.

Deși este o femeie foarte puternică, celebra cântăreață a avut și momente când a simțit că nu mai poate face față situațiilor în care se afla.

„Da, de mai multe ori, dar și atunci am mai putut. Când erau ele mici era multă alergătură, plecam, veneam…am născut-o pe Delia și nu am stat nici în ziua în care am adus-o de la spital, lăuză. Am plecat să iau de mâncare, să fac mâncare, să alăptez copilul. Nu am făcut pauze, nu am avut ajutor, mi-a fost foarte greu. De multe ori adormeam cu copilul despuiat, că mă lua pe mine somnul instant. Cred că tinerețea m-a ajutat să mai pot un pic si să le trec pe toate”, a spus Gina Matache.

Cum se înțelege Gina Matache cu ginerii: „M-am gândit ce aș face dacă vreunul dintre ei ar avea pe una”

Ambele sale fiice sunt căsătorite, iar artista are o relație foarte bună cu Răzvan Munteanu și Răzvan Miheț. Gina Matache mărturisește că niciodată nu s-a băgat în căsnicia fetelor ei, cu atât mai puțin să le spună ginerilor ei ce să facă.

„Nu știu dacă ginerii mă iubesc, dar știu că mă înțeleg bine cu ei. Nu mă bag niciodată în viața lor, dacă mă chemi vin, dacă nu, nu vin. Eu nu le atrag niciodată atenția asupra fetelor mele. Cum știu ei să își conducă casa așa o au. Nici la fete nu mă bag mai mult decât trebuie, ca să nu cumva să rămână cu gândul că “dacă a avut mama dreptate”. Deci nu mă bag, îi las să facă cum știu ei mai bine.

De multe ori m-am gândit ce aș face dacă vreunul dintre ei ar avea pe una… dar ce mă interesează pe mine? Întorc capul, mă fac că nu văd. Dacă totul e bine între ei de ce să mă bag eu, dacă ele nu zic nimic? Dar nu am motive să cred așa, băieții sunt niște copii așa de muncitori. Cel mic are două job-uri și Răzvan, de dimineață până seară, e pe laptop și cu două telefoane în brațe. Când nu e în întâlniri se ocupă și de Delia. Așa că ce aș putea eu să zic despre oamenii ăștia? Nu le lipsește nimic…mai degrabă m-aș gândi că fetele mele ar putea să facă figuri, nu ei”, a mai spus mama Deliei pentru sursa mai sus menționată.

