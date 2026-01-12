Și la Hollywood, ca în viață, uneori câștigi, iar alteori pierzi. Iar la Globurile de Aur 2026, mulți dintre marii învingători ai serii au demonstrat că succesul artistic nu garantează automat și o victorie în fața criticilor de modă, potrivit elle.ro. Covorul roșu de la Beverly Hilton a fost plin de momente discutabile, ținute riscante și alegeri vestimentare care au împărțit opiniile.

Cel mai elocvent exemplu este Jessie Buckley, câștigătoarea trofeului pentru cea mai bună actriță într-o dramă, pentru rolul din Hamnet. Deși este una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale, rochia Dior semnată de Jonathan Anderson nu a reușit să îi pună în valoare eleganța naturală. O creație rigidă, lipsită de fluiditate și de emoție, care a lăsat impresia unei zile mai puțin inspirate pentru casa de modă.

Nici Timothée Chalamet nu a convins din punct de vedere stilistic, deși a plecat acasă cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie (Marty Supreme). Ținuta all black Chrome Hearts a demonstrat că nici negrul nu este întotdeauna soluția salvatoare, mai ales atunci când lipsesc elementele de rafinament sau surpriză.

În aceeași zonă de alegeri discutabile se înscrie și Rhea Seehorn, recompensată pentru rolul său din serialul Pluribus. Deși Louis Vuitton este un pariu sigur pe covorul roșu, de această dată creația aleasă nu i-a făcut dreptate actriței, fără a-i știrbi însă cu nimic meritele artistice.

Stilul nu ține doar de branduri mari sau de creații couture

Lista ținutelor neinspirate continuă cu apariții aflate la limita dintre îndrăzneț și dezastru. Unele, precum rochia camp semnată Rodarte purtată de Parker Posey, ar putea deveni iconice odată cu trecerea timpului, tocmai datorită excesului asumat. Altele, însă, au fost mult mai greu de apărat. Jennifer Lopez, într-o creație Jean-Louis Scherrer by Stéphane Rolland, a confirmat încă o dată că opulența nu este sinonimă cu rafinamentul. Jennifer Lawrence, într-o rochie transparentă Givenchy, Alicia Silverstone în Nicole + Felicia Couture sau Oona Chaplin în Tony Ward Couture, cu un detaliu auriu pe bust ce amintea de un păianjen, au oferit momente greu de uitat – dar nu din motivele dorite.

În aceeași categorie intră și Molly Sims în Sophie Couture, Haley Kalil în Mark Bouwer, prezentatoarea ceremoniei Nikki Glaser în Zuhair Murad Couture sau, surprinzător, Ginnifer Goodwin în Armani Privé – o dovadă clară că până și cele mai prestigioase case pot da greș.

Mai mult, incompatibilitatea dintre ținută și purtătoare a fost vizibilă și în cazul unor creatori consacrați. Deși Anthony Vaccarello reușește de ani buni să creeze rochii spectaculoase pentru Saint Laurent, nici Charli XCX, nici Zoë Kravitz nu au fost puse în valoare de alegerile lor. Situația s-a repetat și cu Natasha Lyonne și Hannah Einbinder în Valentino, Bella Ramsey într-o supradimensionată fundă roz și Hailee Steinfeld, ambele în Prada.

În final, poate cea mai grăitoare lecție a Globurilor de Aur 2026 este că moda de covor roșu nu ține doar de branduri mari sau de creații couture, ci de echilibrul fin dintre personalitate, siluetă și mesaj. Chiar și cele mai sonore nume din industrie pot rata, iar uneori o ținută neinspirată rămâne mai memorabilă decât un premiu câștigat.

