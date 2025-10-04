Charlie Hunnam a slăbit 14 kg pentru a se transforma în criminalul Ed Gein în noul serial Netflix „Monster”

Actorul Charlie Hunnam, în vârstă de 45 de ani, s-a pregătit intens pentru rolul criminalului Ed Gein în sezonul trei al serialului Netflix „Monster: The Ed Gein Story”. Gein, celebru pentru crimele sale din anii 50 și pentru profanarea mormintelor pentru a crea obiecte și haine din părți umane, este interpretat de Hunnam cu o atenție remarcabilă la detalii psihologice și fizice.

La premiera din New York, actorul a vorbit pentru publicația PEOPLE despre procesul său de transformare. „Întregul proces a fost despre a găsi adevărul”, a spus Charlie Hunnam. „Am fost mult mai interesați de motivul pentru care Ed a făcut ceea ce a făcut, decât să explorăm ce a făcut efectiv. Toată lumea știe deja ce a făcut și a fost redat în multe filme.”

Charlie Hunnam a slăbit 14 kg pentru rolul din „Monster: The Ed Gein Story”

Pentru a se apropia cât mai mult de personaj, Hunnam a făcut și schimbări fizice drastice. „El fusese abuzat, trăia izolat și nu avea niciun context social normal. Era un tip foarte slab și subnutrit. Primul pas a fost să slăbesc 14 kilograme ca să arăt ca el”. Actorul a studiat și relația lui Gein cu mama sa, care „îi spunea în fiecare zi că îl urăște pentru că nu s-a născut fată, așa cum își dorea ea”. Această relație a influențat felul în care Hunnam și-a construit vocea și interacțiunile personajului.

Deși rolul a fost întunecat și traumatic, Charlie Hunnam mărturisește că experiența filmărilor nu a fost apăsătoare. „Subiectul era întunecat, dar procesul creativ a fost luminos și plin de satisfacții. Am fost mândri de munca noastră și ne-am bucurat să lucrăm cu regizorul Max Winkler, prietenul meu drag”, a adăugat actorul.

Sezonul trei al Monster: The Ed Gein Story promite astfel o explorare profundă a psihologiei unuia dintre cei mai controversați criminali din istorie, printr-o interpretare fizică și emoțională extrem de autentică.

