Chef Richard Abou Zaki a câștigat ieri seară prima bombă pusă în joc în acest sezon de Irina Fodor, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus din nou ca lider detașat de audiență, atât pe segmentele de public comercial și urban, cât și la nivelul întregii țări. Diseară, tema celei de-a noua amulete va naște dezbateri aprinse între jurați la momentul degustării.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:02, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 21.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 16% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.8 puncte de rating și 17.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.2 puncte de rating și 12.7% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.5 rating și 17% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 13.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:16, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri seară, victoria obținută după degustarea lui Chef Alex Petricean i-a adus lui Chef Richard o bombă cu mai multe amulete care i-a îmbogățit considerabil arsenalul. Așadar, în acest moment, Chef Richard ocupă primul loc în clasament, cu 35 de puncte, urmat de Chef Ștefan, cu 29 de puncte – iar Chef Orlando și Chef Sautner sunt la egalitate, cu 24 de puncte. O egalitate extrem de tensionată în bucătăria juraților! Fiecare își dorește să avanseze. Va reuși Chef Richard să păstreze distanța de puncte în clasament?

Tema amuletei de diseară pare simplă – dar este cu atât mai complicată: aluatul! Moale, pufos, crocant, aluat fraged, de plăcinte, de pizza, de tarte… Chefii pot alege preparatul potrivit într-o competiție pentru care degustarea o va face Daciana Sârbu. Dincolo de lumea politică, invitata serii are studii gastronomice de specialitate, așadar Chefii nu vor avea parte de o jurizare ușoară. Dar nici momentul degustării lor nu va fi unul liniștit – analiza atentă a aluatului din fiecare preparat născând discuții aprinse. Cine va câștiga amuleta, dar și ce verdicte se vor da în arena audițiilor telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată la Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. 

