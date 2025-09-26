Chris Norman a devenit celebru în anii ’70, fiind primul solist al formației Smokie. Albumul de debut, „Pass It Around”, a fost lansat în 1975, dar primul hit, „If You Think You Know How To Love Me” a venit abia un an mai târziu. Piesa a ajuns No 1 în majoritatea țărilor europene.

Au urmat hituri precum „Dont Play Your Rocknroll To Me”, „I’ll Meet You At Midnight”, „Needles And Pins” sau „Living Next Door To Alice”.

Chris Norman a fost influențat încă din copilărie de muzicieni precum Elvis Presley, Little Richard, The Beatles, The Rolling Stones sau Bob Dylan. Anii ’80 au venit cu oportunitatea unei cariere solo care a debutat cu un super hit, „Midnight Lady”. În decembrie 2021, a revenit cu albumul „Just A Man”, pe care l-a scris și înregistrat împreună cu vechiul său mentor și prieten – Mike Chapman. În februarie 2024, Norman a lansat discul „Junction 55”.

Concertul de la Sala Palatului face parte dintr-un turneu internațional care celebrează cei peste 50 de ani de carieră ai artistului. Chris Norman, împreună cu trupa sa, va oferi o seară memorabilă, plină de energie și rafinament muzical.

„Sunt încântat să revin în România. Publicul vostru are o căldură aparte și abia aștept să cântăm împreună piesele care ne leagă de atâția ani”, a declarat Chris Norman.

Bilete concert Chris Norman la Sala Palatului

Biletele sunt disponibile în rețelele Entertix și MyTicket, cu categorii speciale pentru fanii care își doresc să trăiască experiența cât mai aproape de scenă.

  • VIP – 450 lei
  • Categoria I – 300 lei
  • Categoria II – 225 lei
  • Categoria III – 175 lei
  • Categoria IV – 150 lei
  • Categoria V – 99 lei
