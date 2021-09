Cristi Pulhac, finalistul primei ediții, a reușit să îi impresioneze pe jurații de la „Splash! Vedete la apă”. Prima săritură a executat-o alături de Piticu de la Simplu. Pentru saltul individual, fostul fotbalist de la Dinamo a ales să-l execute de la platforma de zece metri. Jurații au apreciat curajul lui Cristi Pulhac.

Jean de la Craiova i-a acordat nota 9, în timp ce nea Mărin a apreciat saltul tot la nota 9. De asemenea, din punct de vedere tehnic, Clara Gherase i-a acordat nota 7.

„Îi iubesc pe toți, sunt extraordinari! Am cunoscut niște oameni aici care mi-au dat niște emoții pe care le-am trăit de mult și mulțumesc în primul rând că am putut să am ocazia de a participa la acest show minunat, oamenilor din spate și mulțumesc tuturor. Vă iubesc mult!”, a declarat Cristi Pulhac la finalul competiției.

Cu cine a concurat Cristi Pulhac în finala de la „Splash! Vedete la apă”.

În marea finală a show-ului de la Antena 1 au fost: Anca Bucur, Cristi Pulhac, Natalia Duminică, Sonny Medini, Emy Alupei, Jador, Sandy şi Rikito.

„Va fi o seară extraordinară, plină de suspans, de emoţie şi un final apoteotic de care ne vom bucura aici, împreună. Și atenţie, nu este vorba despre o singură săritură, ci de două pentru fiecare concurent. Aceştia vor sări în tandem, pentru prima dată, cu un membru al familiei sau cu un prieten, iar mai apoi vor avea o săritură singuri. Din partea juriului vor primi o singură notă, pentru săritura individuală!”, a declarat prezentatorul „Splash! Vedete la apă”, Răzvan Fodor, înainte de începerea emisiunii.

