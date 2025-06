Întrebată dacă a apelat până acum la intervenții estetice, Cristina Spătar a spus-o fără rețineri.

„Intervenții nu. Chiar vorbeam cu Dana, cu prietena mea neapărat să găsim minunea asta care să ne ajute să eliminăm celulita asta. Nu știu ce să facem cu ea. Încă nu s-a inventat nicio cremă minune să te dai cu ea și gata, a doua zi să nu mai ai celulită. Așa că trebuie să recurgem la tot felul de proceduri, de clinici.

În ultima perioadă metabolismul funcționează mai lent și ca la toate femeile la un moment dat îți dai seama că trebuie să faci niște eforturi. Să mănânci mai puțin, să faci mai mult sport. E puțin mai greu. Nu mai iau niciun fel de gustare, mănânc o singură masă pe zi, încerc să mănânc o singură masă pe zi și aia gândită. Și nu mă mai răsfăț. Dacă altă dată mai mâncam un dulce, ceva, acum nu. Și cam asta”, a spus Cristina Spătar pentru Cancan.

Vicențiu și Cristina nu s-au mutat încă împreună și fac în continuare naveta București – Vâlcea.

„În timpul săptămânii stau eu două zile la Vâlcea, mai vine el vineri, sâmbătă și duminică aici”, a spus vedeta. Cristina Spatar a dezvăluit și cum se înțelege cu cei doi copii ai ei. „(…) Mă împart, zic eu, bine. Ei au nevoie de intimitatea lor, sunt mari. Albert are o prietenă, Aida are 13 ani. Albert are aproape 16 ani.

Mă înțeleg bine cu ei. Eu am o relație foarte specială. Noi am trecut prin momente destul de delicate împreună și eu cred că treaba asta ne-a unit și ne înțelegem super fain. Chiar ne înțelegem bine. Sunt niște copii buni.

Deocamdată, mulțumesc Dumnezeu, n-am probleme. Am o doamnă care vine, e vecină cu noi, le încălzește mâncarea, le pregătește totul, îi ținem din scurt. Îți dai seama, chiar dacă sunt mari, e bine să fie cineva să supravegheze lucrurile. Dar nu plec mai mult de o zi, n-am plecat niciodată”, a mai adăugat Cristina Spătar.