Din anul 2000 Alexandre Eram și Andreea Esca sunt soț și soție. Împreună au doi copii, pe Alexia Eram și pe Aris Melkior. Amândoi copii au plecat de acasă, Alexia locuiește singură într-un apartament din București, dar momentan s-a mutat în Dubai pentru o perioadă, iar Aris e la facultate în Barcelona.

Chiar dacă nu-i mai au așa de aproape, părinții sunt fericiți pentru copiii lor. Recent, Andreea și Alexandre au apărut împreună și au acceptat provocarea TikTok pentru emisiunea lui Cătălin Măruță. Au răspuns la mai multe întrebări fulger, una dintre ele fiind cine cheltuie cei mai mulți bani din familie.

Alexandre Eram a spus râzând: „Andreea a cumpărat un tablou de curând”, iar prezentatoarea a adăugat. „Nu știu, nu suntem cheltuitori niciunul. Alexia, da, ea e, ăsta a fost un răspuns corect”.

Au fost întrebați și cine e mai gelos între ei doi și așa s-a aflat că Andreea Esca era mai geloasă la începutul relației lor, iar Alexandre Eram a glumit, el a spus că e gelos acum.

Povestea de dragoste dintre Andreea Esca și Alexandre Eram

Andreea Esca și Alexandre Eram s-au căsătorit pe data de 29 aprilie 2000, la Catedrala Sfântul Iosif din București, iar părinți spirituali le-au fost Ana și George Copos. După numai câteva luni, s-a născut și fiica lor, pe nume Alexia, apoi a urmat și un băiețel, pe nume Aris. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 20 de ani. ALexandre Eram lucra la o fabrică de unde se luau multe ținute pentru angajații PRO TV. Astfel, cei doi s-au intersectat la un eveniment.

„Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni și mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la PRO TV pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandre. Da, îi zic.

L-a chemat și am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoștea pe omul care avea această fabrică. I-am zis Laviniei că data viitoare când se duce la fabrică să îmi spună și mie, că trebuie să merg neapărat”, a povestit Andreea Esca într-un interviu pentru revista Tango. Prezentatoarea a mers la fabrică după el, dar bărbatul nu i-a acordat atenție. Soarta i-a adus din nou împreună la o petrecere, iar ea i-a făcut o invitație la jurnal. El a acceptat, dar nu a mai venit.

„Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A doua zi a venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a mai dezvăluit Andreea Esca.

