Printre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 7, se numără și Cecilia, care pare o persoană liniştită la prima vedere, însă se dezlănţuie atunci când dansează la bară, marea ei pasiune. Provine dintr-o familie de artişti, dar nu a avut noroc cu bărbaţii.

Pe lângă meseria ei de instructor de yoga, Cecilia Bob e dansatoare la bară. Pe Instagram, noua ispită de la „Insula Iubirii” postează aproape zilnic imagini și clipuri video de la antrenamentele sale, unele chiar în sala de dans, altele în propriul dormitor.

Execută mișcări grele, foarte solicitante, dar așa se menține în formă, are un corp perfect tonifiat. „Ce frumoasă ești! (…) Wow ce zâmbet si ce work out …gorgeous. (…) 100% muncă grea”, au comentat fanii la postările Cecilia Bob pe Instagram, unde are peste 6.000 de urmăritori.

Cine sunt toate ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, emisiunea de la Antena 1

Emisiunea „Insula Iubirii”, care a început pe 22 iunie şi va fi difuzată în fiecare joi şi vineri, de la 20:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY, aduce în atenţia telespectatorilor 10 ispite feminine şi 10 ispite masculine gata să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor.

Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii pe „Insula Iubirii” vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Oana Monea, 33 de ani, revine la Insula Iubirii după ce anul trecut şi-a demonstrat din plin forţa de seducţie şi statutul de ispită irezistibilă. Puternică şi sigură pe ea, Oana vine la Insula Iubirii hotărâtă să demonstreze din nou că doar #cineiubeştenulasă. Daria Cuflic, 25 de ani, originară din Republica Moldova, vine la Insula Iubirii gata să experimenteze lucruri noi. A încheiat o relaţie de 3 ani pentru că ea a înşelat, aşadar, a experimentat multe în relaţiile anterioare şi consideră asta un atuu în experienţa ei în emisiune.

Livia Marinescu, 31 de ani, se consideră sexy şi romantică, atunci când are cu cine. Fire amuzantă, directă şi foarte deschisă, Livia are mare încredere în ea. Prin intermediul Insula Iubirii, vrea să le deschidă ochii femeilor care au bărbaţi nepotriviţi lângă ele, mai ales că ea a avut curajul să lase în urmă o căsătorie eşuată, dar care i-a adus cel mai de preţ dar, o fiică, acum în vârstă de 7 ani. Roxana Rapailă, 25 de ani, a pornit cu inima deschisă în această experienţă şi cu dorinţa de a se dezvolta cât mai mult în plan personal. Nu i-a fost niciodată frică să i-a decizii radicale, astfel că la 18 ani a plecat singură în străinătate, pentru a câştiga primii bani ca dansatoare.

Maria Ilioiu, din nou ispită la „Insula Iubirii”

Denisia Mariş, 25 de ani, deţine propriul magazin online şi este model. Nu a înşelat niciodată, iar ca ispită şi-a propus ca întâi să lege o relaţie de prietenie cu cel de lângă ea, pentru ca mai apoi să facă paşi spre el. Este atrasă de bărbaţii inteligenţi şi nu ar spune nu unei relaţii care să înceapă pe Insula Iubirii. Simona Alexuc, 27 de ani, consideră că relaţiile deschise sunt relaţiile ideale. Crede că cel mai dur test de fidelitate îi va oferi o experienţă pe care n-ar mai putea-o trăi niciunde altundeva şi vrea să profite din plin de ea.

Adriana Minea, 26 de ani, a acceptat rolul de ispită din dorinţa de a descoperi oameni noi şi de a se lăsa la rândul ei descoperită, dar şi pentru a-i demasca pe bărbaţii infideli. Adoră să seducă, să vadă reacţiile şi apoi să renunţe. Lavinia Maris, 30 de ani, a pornit în experienţa celui mai dur test de fidelitate în primul rând ca să îşi depăşească propriile frici. A locuit mai mulţi ani în Italia, până a aflat că iubitul ei, grav bolnav, a ales să o înşele. A lăsat totul în urmă şi a plecat în Mallorca, dar nici aici nu şi-a găsit liniştea.

Alături de acestea, și Maria Ilioiu, veche ispită a emisiunii, a apărut pentru a încinge şi mai mult spiritele în cadrul celui mai fierbinte reality show.

