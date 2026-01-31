Emoția autentică și talentul adevărat au fost văzute și simțite la intensitate maximă, aseară, la „Românii au talent”, 30 ianuarie 2026. Vocea impresionantă a lui Danny Budiski a construit un moment memorabil, care a cucerit publicul și juriul deopotrivă și a reconfirmat că spectacolul… aici începe. Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență!

Danny Budiski a primit Golden Buzz

În vârstă de 63 de ani, Danny Budiski și-a făcut vocea auzită, aseară, pe cea mai mare scenă a talentului din România. Fascinat de muzică încă din adolescență și influențat de mari legende ale scenei internaționale, a investit constant în formarea sa artistică.

Aseară, interpretarea piesei „The Impossible Dream” a ridicat sala în picioare și i-a emoționat profund pe jurați. „Un moment ca acesta ne năucește. Eu nu am mai auzit un timbru atât de special de foarte mult timp. Instant mi s-a făcut pielea de găină și instant m-am gândit la Aurelian Andreescu”, i-a spus Andra.

„Sezonul nostru știi că se numește #devis, iar melodia ta este The Impossible Dream. Nimic nu e întâmplător!”, a adăugat Mihai Bobonete.

La finalul interpretării și după ce a văzut reacția publicului, concurentul a mărturisit că și-ar fi dorit ca mama lui, care a murit de curând și pe care a îngrijit-o ani buni, să fi fost acolo și să se fi bucurat de acest moment. „Eu sunt sigură că mama dumneavoastră este pe undeva pe aici și vede. Și cred că ar fi foarte oportun să mai vadă ceva mama dumneavoastră…”, a spus Carmen Tănase, vizibil emoționată, înainte de a apăsa butonul auriu și a-l trimite direct în semifinale.

Audiență „Românii au talent”, 30 ianuarie 2026

Ediția de aseară „Românii au talent” a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:27 – 24:00, la nivelul publicului Național 4+, aproape 4,1 milioane de români au urmărit cel mai iubit show de divertisment din România. În medie, peste 1,8 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem, cu un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi.

În minutul de aur, la ora 21:15, peste 2,2 milioane de telespectatori urmăreau prestațiile concurenților. În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 9,3 puncte de rating și 32,0% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4,5 puncte de audiență și 15,4% share. Aproape 4,1 milioane de români și-au dat check-in, aseară, la cel mai iubit show de divertisment!

Alături de Danny Budiski, Estrada Studio, Michael Munzer, Ansamblul Folcloric Carpatica, Andrei Jitcă, Antonia Bădoiu, Babyslow, Nicholas Grigore Iosep, Apollo, Mihaela Catană, The Rybka Twins, Debos Bailarines & Piano in the Sky sunt ceilalți concurenți care au impresionat juriul și au primit 3 sau 4 DA.

Săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, scena talentului este pregătită pentru noi concurenți.

