Felix Sebastian Ciuhulescu e fratele Roxanei. Acum, el a împlinit 49 de ani, iar fosta prezentatoare TV i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul rețelelor de socializare. „Eu îi spun «Feliuță», iar el mie, «Motzu». Când el avea 18 ani, eu aveam 12 și mă lua cu el la întâlniri. Cu o mână își ținea gagica, cu cealaltă mă ținea pe mine. Nici la întâlniri nu scăpa de mine.

Tot el este cel care, într-o iarnă, când am pierdut cheia casei la săniuș și am stat mult pe afară, și-a scos haina ca să mi-o pună pe umeri. Tremuram amândoi ca doi pisoi, iar el a simțit să mă protejeze. Și tot el a fost cel mai mare suporter al meu, pe vremea când jucam handbal de performanță. A avut grijă de mine mereu și pentru toate astea, îi mulțumesc. El este Felix Sebastian Ciuhulescu , cel mai bun frate de pe pământ și azi este ziua lui de naștere. La mulți ani, Feliuță! Să-mi trăiești sănătos, iubit și fericit! Te iubesc mult!”, a notat pe Facebook Roxana Ciuhulescu.

Deși nu seamănă atât de mult la față, Roxana Ciuhulescu și fratele ei cu șase ani mai mare, Felix Sebastian, se aseamănă foarte mult din alt punct de vedere, cel al înălțimii. Ei bine, la cei 1,92 de metri ai ei, Roxana este mai scundă decât Felix cu 10 centimetri.

Are job la stat

Recent, Roxana Ciuhulescu a vorbit despre jobul la stat alături de ministrul Eduard Novak. Roxana Ciuhulescu a dezvăluit că din 31 august 2020 lucrează la minister, e consilierul ministrului tineretului și sportului. A precizat că nu are nicio afiliere politică, dar sportul e domeniul ei. „Cel mai important este că, din 31 august, am început să lucrez în Minis­terul Tineretului şi Sportului (MTS), în calitate de consilier al ministrului. Eu nu am nicio afiliere po­li­tică. Politica nu mi-a plăcut nicio­da­tă, nici nu mă pricep la ea şi, în general, nu mă im­plic în lu­cruri pe ca­re nu ştiu să le ges­tionez.

Dar sportul e domeniul meu – am fost şi eu sportiv de per­for­manţă, am ju­cat hand­bal în lotul na­ţional şi fac sport în continuare – şi am primit această pro­pu­nere, de a deveni consilier, strict din dragoste pentru sport şi din dorinţa de a face lucruri bune pen­tru sportivi. În plus, munca din mi­nis­ter îmi e şi ea de folos, ca să-mi con­serv starea de spirit pozitivă. Pentru mi­ne, ideea asta, de a ajuta oamenii, în ge­neral, e foarte im­portantă”, a dezvăluit Roxana Ciuhulescu pentru Formula As.

