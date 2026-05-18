Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, va găzdui concertul lui Max Korzh, prima reprezentație a rapperului belarus în România.

Cum show-ul este sold-out, fiind anticipată o asistență de peste 50.000 de oameni, va exista o mobilizare importantă a forțelor de ordine, cea mai mare parte a efectivului disponibil urmând să fie concentrată în jurul Arenei Naționale.

Din acest considerent de personal, Jandarmeria a solicitat ca niciun meci de fotbal să nu fie programat în acea zi, conform golazo.ro.

„Efectivele sunt angrenate în buna desfășurare a evenimentului de pe Arena Națională, dar și în cele mai importante locații din oraș pe toată durata zilei, iar prezența în București a două galerii cu peste cinci mii de suporteri ar bloca masiv orașul”, a explicat Jandarmeria.

Două meciuri ar trebui să aibă loc în București în acest final de săptămână. În play-off, Rapid va primi vizita Universității Craiova, iar FCSB trebuie să o înfrunte pe FC Botoșani în prima fază a barajului pentru Conference League.

Max Korzh (născut Maksim Anatolyevich Korzh) este un rapper, cântăreț și compozitor foarte popular din Belarus. Cunoscut pentru un stil muzical unic ce combină hip-hop-ul cu muzica electronică (EDM) și elemente pop, el a devenit un adevărat fenomen cultural care reușește să umple stadioane uriașe în întreaga Europă și spațiul CSI.

Concertele sale sunt renumite pentru energia lor explozivă și implicarea publicului, transformând fiecare show într-o mare sărbătoare a emoțiilor.

