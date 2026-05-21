Primăria Timișoara a pus bolovani pentru a împiedica mașinile să parcheze pe spațiile verzi

La Timișoara, autoritățile locale au „montat” bolovani pe spațiile verzi ca mașinile să nu mai poată parca pe iarbă. Totuși, Garda de Mediu se pare că nu este de acord cu decizia Primăriei Timișoara și sancționează instituția cu 100.000 de lei, conform portalului de știri locale Tion.ro.

Primarul Timișoarei a criticat public Garda de Mediu, afirmând că instituția a întocmit un proces verbal prin care sancționează Primăria pentru „amenajări peisagistice” considerate necorespunzătoare.

Primarul din Timișoara critică decizia Gărzii de Mediu

Bolovanii au fost amplasați în mai multe zone ale orașului pentru a împiedica parcarea mașinilor pe spațiile verzi. Potrivit edilului, inspectorii susțin că aceste pietre provoacă un „dezechilibru ecologic” și împiedică dezvoltarea vegetației.

„Bolovanii puși ca să nu mai parcheze mașini pe spațiul verde cauzează, cum zic ei, un «dezechilibru ecologic. Cică «se observă cum solul din jurul acestora este uscat, iar datorită greutății acestora, practic spațiul verde nu se mai dezvoltă».

Deci, nu mașinile care au distrus spațiul verde erau problema, ci soluția de piatră naturală împotriva lor. Să-mi ziceți dacă râdeți sau plângeți pentru că eu nu mai știu”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă contestația pe care intenționează să o depună împotriva sancțiunii, primarul a criticat dur activitatea Gărzii de Mediu. El a acuzat instituția că se concentrează pe chestiuni minore, în timp ce „adevărații poluatori” nu sunt trași la răspundere.

„E incompetență sau comandă politică?”, a întrebat retoric edilul.

Ce spune Garda de Mediu despre bolovanii amplasați pe spațiul verde

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au explicat că sancțiunea vine în urma unei reclamații privind distrugerea spațiilor verzi.

Potrivit acestora, Primăria Timișoara a fost avertizată anterior și avea obligația de a reface spațiile verzi deteriorate.

„În cadrul verificărilor, echipa de control a constatat faptul că reclamația se confirmă, fiind identificate mai multe zone în care spațiile verzi au fost afectate/distruse prin depozitarea unor bolovani/blocuri de piatră. Totodată, s-a constatat că măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, privind refacerea spațiilor verzi afectate, nu au fost duse la îndeplinire.

Pentru neconformitățile constatate, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 105.000 lei, fiind dispuse și măsuri de conformare privind refacerea spațiilor verzi de pe domeniul public”, a declarat Luci Mușuroi, comisarul-șef al Gărzii de Mediu Timiș, pentru sursa citată mai sus.

Garda de Mediu recomandă alte soluții legale pentru protejarea spațiilor verzi

Garda de Mediu a subliniat că există metode legale prin care se poate restricționa accesul și parcarea mașinilor pe spațiile verzi, fără a afecta mediul.

Amplasarea bolovanilor este considerată o măsură neconformă, care duce la degradarea solului.

„Totodată, Garda Națională de Mediu nu are atribuții privind sancționarea parcării autoturismelor, competențele în acest domeniu revenind structurilor de poliție locală”, a mai precizat Luci Mușuroi pentru sursa citată mai sus.

Primăria Timișoara a anunțat că va contesta procesul verbal și amenda de 100.000 de lei. Pe de altă parte, Garda de Mediu a reiterat că măsurile dispuse sunt bazate strict pe constatările din teren și documentate cu ajutorul echipamentelor de înregistrare.