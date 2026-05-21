Dacia merge în premieră în Argentina, cu mașinile Sandriders

În fruntea clasamentului W2RC, echipajul Dacia Sandriders format din Sébastien Loeb și Édouard Boulange intră în competiție din poziția de favoriți. După victoria de la Raliul Portugaliei, tandemul francez își propune să își consolideze avansul în clasamentul mondial. Cu 87 de puncte acumulate, Loeb conduce în topul piloților, urmat de colegul său de echipă Nasser Al-Attiyah, care are 80 de puncte.

Campionul mondial Lucas Moraes și copilotul său Dennis Zenz completează echipa Dacia Sandriders pentru această etapă. Brazilianul, aflat pe locul cinci în clasament cu 53 de puncte, vine cu un moral ridicat după ce a obținut cea mai bună performanță a sa la Raliul Portugaliei, clasându-se pe locul patru.

„Descoperim un teren încă nou pentru Dacia Sandriders. Va fi o provocare completă, cu câmpuri de sare, traversări de râuri și trecerea Anzilor la altitudini de peste 3.000 de metri”, a declarat Tiphanie Isnard, liderul echipei Dacia Sandriders, citată de Profit.ro. „Echipa a depus o energie uriașă în pregătirea acestei etape, într-un calendar foarte comprimat: abia trei săptămâni între Raliul Dakar și Raliul Portugaliei, apoi doar două săptămâni pentru expedierea întregului echipament în Argentina”.

Traseu spectaculos la Desafío Ruta 40: Dune, râuri și Anzi

Desafío Ruta 40, care revine în calendarul W2RC după o pauză de doi ani, se desfășoară pe un traseu variat, cu punct de start și final în orașul San Juan. Pentru prima dată din 2017, cursa include San Rafael, o regiune din provincia Mendoza, recunoscută pentru peisajele sale impresionante.

Participanții vor parcurge un total de 2.993 de kilometri, dintre care 1.726 de kilometri vor fi cronometrați. Cursa este împărțită în cinci etape, fiecare testând limitele echipajelor pe terenuri diverse: de la dune de nisip și câmpuri de sare, până la drumuri montane la altitudini de peste 3.000 de metri. Prima etapă este programată pentru 25 mai și se va desfășura pe un traseu de macadam în jurul orașului San Juan, incluzând secțiuni prin albii de râu secate.

Cea mai lungă zi de concurs va fi pe 26 mai, în etapa a doua, care măsoară 720 de kilometri și include o combinație de drumuri de macadam, asfalt, nisip și dune spectaculoase. Pe 27 mai, echipajele vor înfrunta celebrele dune de la El Nihuil, urmate de câmpuri de sare și trasee montane rapide, într-o probă specială de 409 kilometri – cea mai lungă a întregii competiții.

Etapa a patra implică o urcare până la altitudinea de 3.200 de metri în Munții Anzi, pe un traseu tehnic, stâncos și înțesat de nisip fin, cunoscut sub denumirea de fesh-fesh. În ultima etapă, programată pentru 29 mai, traseul revine în San Juan, punând din nou accent pe altitudine și porțiuni de albii de râuri, într-un peisaj ce amintește de probele clasice din Campionatul Mondial de Raliuri.

Dacia Sandriders, performanțe și așteptări

Dacia Sandriders a avut un început de sezon excelent, câștigând deja primele două runde ale W2RC: Raliul Dakar, prin victoria lui Nasser Al-Attiyah, și Raliul Portugaliei, adjudecat de Sébastien Loeb. În Argentina, echipa mizează pe experiența și determinarea celor două echipaje de top pentru a aduna puncte esențiale în lupta pentru titlu.

„Obiectivul nostru este obținerea unui număr maxim de puncte în toate cele trei clasamente mondiale, într-o competiție extrem de solicitantă și cu adversari puternici”, a adăugat Tiphanie Isnard.

Clasamentele actuale W2RC îi plasează pe Sébastien Loeb și Édouard Boulanger pe prima poziție la piloți și navigatori, cu 87 de puncte. Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin îi urmează îndeaproape, cu 80 de puncte fiecare. La constructori, Dacia conduce detașat cu 250 de puncte față de Toyota Gazoo Racing (167 de puncte) și Ford Racing (129 de puncte).

Desafío Ruta 40 reprezintă o oportunitate importantă pentru Dacia Sandriders de a-și întări dominația în W2RC. Cu doar două etape rămase până la finalul sezonului, presiunea este mare pentru echipele aflate în fruntea clasamentelor. Fanii motorsportului vor urmări îndeaproape duelul dintre Loeb și Al-Attiyah, doi dintre cei mai experimentați și talentați piloți ai momentului.

