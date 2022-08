La patru ani de la divorțul de celebrul om de afaceri, Alice Peneacă s-a afișat fericită în câteva imagini pe rețelele de socializare alături de noul ei iubit. Este vorba despre Dragoș Caliminte, un antreprenor din Constanța cu afaceri în domeniul digital, după cum apare pe profilul lui de LinkedIn.

Alice și Dragoș s-au relaxat în mai multe vacanțe împreună, după cum se poate observa pe contul ei de Instagram. Recent, ei au mers într-o aventură la munte, iar fotograful Adrian Nina i-a surprins în ipostaze diferite, ba pe motocicletă, ba în natură, având în spate peisaje care îți taie respirația.

Divorțul dintre Bobby Păunescu și Alice Peneacă

Trei ani au fost căsătoriți Bobby Păunescu, 47 de ani, și Alice Peneacă, 30 de ani. În 2018 s-a pronunțat divorțul lor.

„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a povestit Alice Peneacă într-un interviu la PRO TV.

„Pe de-o parte nepotrivire de caracter, pe de altă parte am realizat că dragostea de sine este mult mai importantă! Având în vedere că suntem separați de foarte mult timp, consider că sunt foarte bine acum și mă simt bine! Sunt fericită și îmi doresc să întâlnesc pe cineva potrivit pentru sufletul meu”, a mai dezvăluit ea despre motivul separării.

