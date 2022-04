Sebastian Crăciun e din Câmpulung Moldovenesc și e scriitor, dar și elev la liceu, în clasa a XII-a. În emisiunea de la PRO TV, el a dezvăluit că suferă de o boală gravă: tetrapareză. „Mă numesc Sebastian Remus Crăciun, am 19 ani și mă ocup cu multe, aș putea spune. Acum m-am trezit că mă ocup și cu a face oamenii să râdă. Eu pe asta mizez, în calitate de antitalent total. Va fi ceva unic în viața fiecărui spectator. Fiecare sezon are nevoie de omuleții lui și eu voi fi clovnul se serviciu. Până acum l-au avut pe Gigel Frone sau pe cine au mai avut ei pe aici”, a declarat el.

Pe scena emisiunii „Românii au talent”, el a făcut mai multe glume despre el și boala lui. „Sunt sigur că autoironia e forma potrivită cu care poți întâmpina așa ceva, pentru că nu înseamnă o negare. Eu sunt conștient de ceea ce sunt, dar sunt conștient că poate ieși și ceva bun din asta și mi-am creat perspectiva de om care e foarte ok cu boala pe care o are. Eu și ea suntem mai mult niște colegi de scenă. Nu ne suportăm neapărat în viața de zi cu zi, dar tot nu putem scăpa unul de altul, așa că uneori colaborăm.

Boala face mișto de mine, eu fac mișto de ea, ne mai luăm la trântă câteodată, dar se putea și mai rău decât să am tetrapareză. Se poate râde despre orice, dacă Dumnezeu are atâta umor să facă o ființă ca mine, și eu pot să am umor cu el, ne permitem, noi suntem prieteni buni.

Ca ingrediente de bază, este vorba despre un om care a vrut să își trateze un roșu în gât într-un spital românesc și a plecat cu o tetrapareză. Aveam să îmi dau seama mai târziu că la noi în spital nu intri neapărat cu speranța de a te vindeca, intri și te rogi să nu pleci cu alte boli pe lângă aia cu care ai venit. Povestea mea chiar dacă nu se vrea inspirațională poate să deschidă oamenilor noi perspective. Vreau să arăt aici că toate au un sens, chiar dacă nu par a avea și cred că întregul meu parcurs demonstrează chestia asta”, a mai spus Sebastian Crăciun.

Concurentul a făcut la începutul numărul lui și glume despre Loredana Groza, care e jurat la „X Factor”, emisiunea de la Antena 1. „Loredana Groza e singura ființă pe care, oriunde ai lovi-o, îi dai la operație”, a spus Sebastian Crăciun, făcând referire la felul în care arată artista.

Și despre Smiley și Pavel Bartoș, prezentatorii emisiunii, el s-a legat. „Mă gândeam că ei nu arătau prea bine. Smiley arăta ciudat, ca un om care și-a pierdut buletinul, totuși arăta mai bine decât Pavel Bartoș care arăta cam ca jumătate de buletin”, a glumit concurentul.

Jurații, dar și prezentatorii l-au felicitat pe tânăr pentru numărul lui și pentru curajul de a urca pe scenă. A primit patru DA, așa că merge în etapa următoare a concursului.

