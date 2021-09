Într-un interviu pentru revista VIVA!, Magda Pălimariu a dezvăluit că trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Ionuț Eriksen. Acesta nu muncește în România, el este președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au și căsătorit, au devenit soț și soție în august.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Multă vreme, Magda Pălimariu a fost foarte discretă când a venit vorba despre viața personală. Acum însă a făcut dezvăluiri despre bărbatul care o face fericită, despre căsătoria cu acesta. „Nu am simțit niciodată nevoia să vorbesc atât de amănunțit despre viața personală, nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că respect omul de lângă mine.

Pandemia ne-a restricționat pe mulți, din multe puncte de vedere, iar planurile nu și-au mai avut rostul. Cel puțin eu asta am învățat în ultimul an… să nu-mi mai fac planuri. Așa că am făcut cununia civilă, urmată de cea religioasă – pentru că era importantă pentru noi, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere. Totul a fost imediat după ziua mea de naștere.”, a declarat ea pentru VIVA!.

Prezentatoarea de la Pro TV iubește să călătorească, chiar după nuntă s-a bucurat de o vacanță. Plănuiește încă una în curând, chiar în locul lor preferat, în Marbella.

„Atât de mult iubesc să călătoresc, încât chiar mi-aș dori, literalmente, o LUNĂ de miere. Nu, nu am avut o lună de miere, dar am reușit să plecăm câteva zile, înainte de nuntă, în Marbella, iar după căsătorie am fost un pic la Iași și, apoi, direct în Norvegia. Urmează să plecăm din nou în Marbella (locul nostru preferat), însă vrem să vedem cum evoluează restricțiile. Punem siguranța pe primul loc.”, a mai povestit vedeta.

Citeşte şi:

„I-a dat un pumn de i-a întors capul”. De ce a fost achitat infirmierul acuzat că i-a fracturat mandibula unui pacient internat la Psihiatrie

Efectele pandemiei asupra psihicului: aproape 60% mai multe cazuri de anxietate la Iași. Cresc și dependențele de alcool și droguri

INTERVIU | Dan Barna: „Iohannis a ales să fie un președinte partizan. Cîțu e un tonomat de distribuit bani pentru primari”

PARTENERI - GSP.RO Scandal în paradis! Mama lui Cristiano Ronaldo rupe tăcerea și spune totul despre Georgina

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro Român salvat din mâinile traficanților de droguri, în Spania. Tânărul fusese răpit în schimbul a 300 kilograme de cannabis

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2021. Balanțele vor avea ocazia să privească cu alți ochi, mai detașați, anumite probleme neînțelese

Știrileprotv.ro SUA, în pragul unei catastrofe fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi