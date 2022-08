A mai rămas puțin până când Magda Pălimariu își va putea strânge bebelușul în brațe. Vedeta nu mai poate face sport, însă a ales să meargă zilnic foarte mult pe jos. Ea are probleme și cu coloana, iar de când a rămas însărcinată i s-au accentuat.

„Sper să nu mai pun foarte multe kilograme până nasc, și nu mă refer din punct de vedere estetic, dar am probleme la coloană și fiecare kilogram în plus se simte. Nu am mai făcut sport, dar am mers foarte mult pe jos. Am încercat pe cât posibil să merg zilnic câțiva kilometri, chiar dacă în ultima perioadă a fost din ce în ce mai dificil, din cauza greutății care apasă pe coloană. Dar nu am ținut un anumit regim alimentar. Din contră, în toată această perioadă mi-am satisfăcut toate poftele alimentare, ținând cont totodată și de alimentele permise, sau nu, în sarcină”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!.

Pe 20 august, vedeta va împlini vârsta de 43 de ani. Magda se bucură din plin de fiecare moment din viața ei și abia așteaptă să își cunoască copilul.

„Pentru mine vârsta nu a avut niciodată o însemnătate foarte mare. Sigur că altfel te simți la 20 de ani, altfel la 30 și altfel la 40, și mă refer mai mult din punct de vedere fizic. Mental însă, deși sună a clișeu, cel mai fericită și împlinită m-am simțit după vârsta de 38 de ani. Nu aș da mintea mea de acum pe cea de acum 20 de ani. Am ajuns să asimilez multe lucruri, am învățat și am înțeles altfel viața. De aceea spun că vârsta este doar un număr și trebuie să ne bucurăm de momentele din viață atunci când vin. Pentru mine așa a fost, putea să fie mai devreme sau mai târziu”, a mai declarat vedeta în cadrul interviului.

