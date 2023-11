Magda și Ionuț Eriksen s-au căsătorit în secret în luna august a anului 2021. Mai apoi, au devenit și părinții unui băiețel.

Pe cât de fericită că a devenit mămică, pe atât de greu a fost să depășească perioada de după naștere. Magda Pălimariu a recunoscut pentru prima oară că nu i-a fost deloc ușor în primele luni de viață ale băiețelului său.

„Mi-am dorit foarte mult acest copilaș și evident că și teama a fost destul de mare să nu se întâmple ceva. Cred că da (n.red. s-a confruntat cu depresie postantală). Nu e ușor deloc… Sau poate doar mie mi s-a părut mai greu, mai ales în primele luni de viață, dar am trecut prin diverse stări destul de greu de gestionat.”, a declarat Magda Pălimariu pentru Viva.

Prezentatoarea de la Pro TV a povestit și cum a schimbat-o rolul de mămică. „Cred că mă descurc foarte bine ca mamă și mi se potrivește acest rol, pentru că mereu am iubit mult copiii și am învățat să mă port cu ei, având experiența nepoților, a verișorilor. Am mare grijă să nu mă panichez, să nu mă enervez. Chiar dacă sunt foarte obosită, încerc să am toată răbdarea din lume, pentru că Aksel are nevoie de liniștea și dragostea mea. Cât despre căzături, m-am mai relaxat.”, a adăugat vedeta.

A născut după două zile de travaliu

Băiețelul ei și al lui Ionuț Eriksen, soțul vedetei, a venit pe lume într-un spital din Norvegia. Ea a mărturisit acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță că nu i-a fost ușor. „Am născut natural, a fost o naștere destul de dificilă.

Nu pot să mint că a fost ușor. A durat destul de mult, două zile travaliul. Mi s-a părut că durează o veșnicie, pentru că eram și stresată că nu mai vine. Nu înțelegeam ce se întâmplă”, a spus vedeta în primăvara acestui an.

„Am o mie de gânduri, o mie de griji. Trebuie să recunosc… că nu pot să mint oamenii, chiar am o mie de griji. Abia aștept să crească puțin, să-mi zică ce-l doare”, a mai zis ea. Magda Pălimariu lipsește pe micul ecran, de la PRO TV, de câteva luni. Ea a spus că nu renunță la televiziune, la un moment dat va reapărea pe post. „Îmi e dor de televiziune foarte mult și abia aștept să revin. Nu am renunțat la televiziune, o să revin la muncă. Îmi lipsește pentru că face parte din viața mea de peste 20 de ani”, a încheiat ea.

