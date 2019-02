Cine este actorul Ernest Fazekas din musicalul „My Fair Lady”

„Cu My Fair Lady a început cariera mea de actor. Cu My Fair Lady am atins apogeul carierei mele de actor', spune Ernest. El povestește că, în 1997, pe când era student în anul II la Actorie, a debutat pe scena institutului în rolul vizitiului d-nei Higgins. „Un individ care intra alături de d-na Higgins și asista la discuția dintre ea și colonelul Pickering. Voiam să mă afirm, așa că mi-am construit rolul jucându-l pe vizitiu ca fiind un tip plictisit, sictirit și asexual, iar în scena respectivă am mutat atenția spectatorilor de pe personajele principale pe mine și am luat aplauze la final. Așa ceva NU se face în teatru”, își amintește actorul prima sa legătură cu „My Fair Lady'.

Întâlnirea cu personajele din povestea Elizei Doolittle, o florăreasă din Londra care ia lecții de dicție de la foneticianul Henry Higgins ca să poată trece drept doamnă în înalta societate nu a rămas singulară în viața lui Ernest și în cariera sa.

„În 2015, printr-un complex de împrejurări, am ajuns să joc rol principal într-un musical. Și acesta a fost tot My Fair Lady, pe care eu îl consider una dintre cele mai mari creații ale genului. Nu-mi dădeam nicio șansă la vreun rol principal, iar la Higgins cu atât mai mult. Este un dream-role pentru orice artist de musical, un individ care se transformă pe parcursul a două ore: dintr-un tip arogant, într-o umilă victimă a dragostei. Aceasta este, pe scurt povestea acestui rol, care m-a găsit”, a spus actorul.



Ernest, care semnează și traducerea și adaptarea textului în limba română, va interpreta de această dată două personaje diferite: pe profesorul Henry Higgins, rol pe care îl împarte cu Horia Brenciu și pe colonelul Pickering, rol în care spectactorii îl pot vedea și pe Adrian Nour.

Anca Țurcașiu se întâlnește pentru a doua oară cu Horia Brenciu pe scena unui musical. Din 21 martie, artista o va interpreta pe Mrs. Higgins, mama profesorului de fonetică, Mr. Higgins., în My Fair Lady.

