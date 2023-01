Alin Chirilă este originar din Galați, dar locuiește în Timișoara alături de soția sa, Loredana, și cei doi băieți ai lor, Denis Gabriel și Nicholas David. Concurentul de la Survivor România a studiat la Business Management la Newham College.

„Salut! Sunt Alin Chirilă, Războinic la Survivor România 2023! Sunt Campion Mondial de MMA și mi se spune ‘The Tank”, a scris Alin Chirilă pe Instagram.

Luptătorul de MMA a ales să își testeze limitele în jungla din Republica Dominicană și a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023. „Cred că cea mai mare provocare cu care mă voi confrunta va fi să țin echipa cât mai unită până ajungem la individuale și să luptăm pentru noi ca echipă.

Cea mai mare frică pe care o am este frica de mine însumi, de a nu-mi pierde focusarea. Cel mai mult, pe parcursul competiției, îmi va lipsi familia”, a spus campionul MMA pentru PRO TV.

Cât despre lucrurile care îl motivează, Alin Chirilă a declarat: „Eu mă motivez în primul rând, copiii mei mă motivează extraordinar de mult. Sunt sigur că o să mă urmărească în fiecare zi la TV și știu că trebuie să dau ce este mai bun pentru că voi fi un exemplu pentru ei și pentru elevii mei de la sală, e clar!”

Alin Chirilă – viața personală

Alin Chirilă are 34 de ani, ochi căprui și păr șaten închis. A locuit o perioadă în Marea Britanie, însă s-a întors în România, după ce a fost dezamăgit de sistemul medical de acolo. Unul dintre copiii săi a fost la un pas de moarte, după ce a primit un diagnostic greșit din partea medicilor britanici.

La 17 ani, Alin Chirilă a fost dat afară din casă de propriul tată. El a plecat cu doar 70 de lei în buzunar la Timișoara, unde a dormit pe unde a apucat, chiar și într-un parc. A găsit un loc în care să doarmă, după ce s-a angajat ca salahor pe un șantier.

„M-am angajat în construcții, unde aveam o baracă, pat și o pernă pe care să pun capul. Câștigam 30 de lei la ziua de muncă. Cea mai puternică amintire pe care o am din perioada aceea este senzația de foame, senzație pe care o simțeam în permanență. Nu aveam nimic, chiar nimic, nimic și am înțeles foarte bine că eu va trebui să muncesc mult în viață. O perioadă am dus-o foarte greu.

Greu mi-a fost și când am plecat la muncă, în Anglia, ca muncitor cu un contract pe un șantier. Aveam soție și mi se născuse primul copil și trebuia să susțin totul. Ca să ajung la muncă, în Londra, făceam naveta zilnic. Era un drum de aproape 2 ore dus, două întors, cu autobuzul, care era mai ieftin decât metroul.

„Eu m-am dus să fac sport pentru mine, nu cu gândul să ajung campion”

Într-o zi, am decis să intru într-o sală de sport. Treceam zilnic pe lângă ea, când mă îndreptam spre muncă. M-am înscris. Practic, eu m-am dus să fac sport pentru mine, nu cu gândul să ajung campion.

În sala respectivă, printre ceilalți antrenori se afla și Brad Pickett, activ atunci în UFC, în America. Abia după un an și jumătate, doi, Brad Pickett m-a băgat în seamă și am început să ne antrenăm 1 la 1. El este omul care a văzut potențial în mine, care mi-a spus să muncesc, să muncesc, mentorul meu și omul căruia îi port un respect deosebit’, a declarat Alin Chirilă în anul 2021, potrivit Eurosport.

Alin Chirilă – carieră și afaceri

Concurentul de la Survivor România 2023 este sportiv de performanță și antrenor. Luptătorul de MMA a devenit campion european în Anglia, în anul 2018. După ce s-a întors în țară, Alin Chirilă a continuat cu sportul, dar a intrat și domeniul afacerilor. El se ocupă și cu imobiliare și construcții.

„Visurile mele n-au fost mărețe din prima. Când m-am apucat să fac sport, a fost din dorința de a fi fit’. Serios, asta îmi doream, să am corp de sportiv și, practic, de acolo au început toate visele mele. (n.r. pe plan sportiv) Ca persoană sunt un pic mai diferit, eu am visuri realiste, pe care consider că le pot atinge.

„Am avut foarte multe încercări cu soția mea”

Au fost și alte visuri: să am o familie închegată, să pot să am grijă de ea, copiii să-mi fie bine, să putem să creștem într-un mediu sănătos, să mă țină Dumnezeu alături de nevastă, de copii, să fiu un exemplu pentru alte cupluri. E dificil în ziua de astăzi, mulți oameni, după ce ajung faimoși și dau de bani se despart și o iau pe căi diferite.

Și eu am avut foarte multe încercări cu soția mea. Dar am rezistat și asta datorită puterii dragostei și a tuturor lucrurilor peste care am trecut împreună. Alt vis de-al meu a fost să am casa mea, să pot sta liniștit cu familia – copiii și soția. Am început cu o garsonieră, acum am casă și afaceri în construcții și imobiliare. Pe urmă, am visat să fiu antrenor și asta mi s-a întâmplat. (…) Astăzi am familie, am casa mea, am un business”, a mai mărturisit Alin Chirilă pentru sursa mai sus menționată.

