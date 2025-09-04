Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel

Sezonul 8 Asia Express promite aventuri spectaculoase, iar printre concurentele care se pregătesc să înfrunte Drumul Zeilor se numără Alina Pușcău, alături de Cristina Postu. Bruneta de 42 de ani a părăsit România la doar 14 ani și s-a stabilit în Statele Unite, unde a devenit unul dintre cele mai apreciate modele la nivel internațional și și-a construit o carieră de succes și în actorie.

Alina a trecut și prin momente dificile: s-a confruntat cu depresia, ceea ce i-a afectat relațiile amoroase și viața personală. „Experimentul ești tu. Acolo începe viața, câdn te experimentezi pe tine. Eu încerc să trăiesc prezentul. Încerc să văd ce se întâmplă în momentul acesta. Am ajuns în punctul acela, sunt faimoasă, toată lumea mă vrea, toată lumea mă iubește.

Dar eu de ce nu simt? Acum doi ani de zile trebuia să fiu în film cu Brad Pitt, să joc nevasta lui. Era între mine și altă fată. M-au ales pe mine, ea nu a putut să își ia viza. În final ea și-a luat viza și am căzut eu, nu m-au luat pe mine”, a declarat ea.

Vin Diesel ar fi cerut-o în căsătorie pe Alina Pușcău

În această perioadă, presa internațională relata că Vin Diesel ar fi cerut-o în căsătorie. Modelul a refuzat însă propunerea, explicând că avea nevoie să lucreze cu sine pentru a se vindeca și pentru a putea fi cu adevărat fericită.

„Fiecare persoană are nevoie de cineva că nu poți să le faci pe toate singură și trebuie cineva ca să te încurajeze. Am lucrat foarte mult la mine, contează ca să intri într-o relație să te vindeci.

Să te vindeci de trecut, să te vindeci de relații toxice, să te vindeci de ceea ce ai învățat în trecut să poți în prezent să ai viață mai frumoasă și mai fericită. Întotdeauna simt nevoia de schimbări sunt mereu în creștere. Asta îmi place foarte mult, ca să fii femeie trebuie întotdeauna să evoluezi. Tot timpul este important să ne schimbăm, să ne machiem, să ne îmbrăcăm. Nu avem nevoie de bărbați”, a adăugat ea.

Alina Pușcău e prietenă cu Leonardo DiCaprio, Paris Hilton și Jay-Z

Astăzi, Alina Pușcău face parte din cercul exclusivist al vedetelor de la Hollywood și se află în relații bune cu personalități precum Leonardo DiCaprio, Paris Hilton și Jay-Z.

„Cu Di Caprio sunt, pot spune, prietenă de familie. El mă are la suflet şi chiar îmi spunea că vrea să fie mentorul meu. Sunt prietenă şi cu Paris Hilton. Paris mă iubeşte, mă îndrăgeşte. M-a invitat la petreceri la ea acasă timp de un an şi jumătate şi nu m-am dus. (…) La fel e şi Jay Z, m-a învăţat să joc biliard ca la carte”, a declarat ea.

Cu experiența sa impresionantă și carisma care o recomandă, bruneta promite să fie unul dintre cele mai urmărite personaje ale noului sezon Asia Express.

