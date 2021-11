Stiri Mondene Cine este Amna, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” De Livia Lixandru,

Amna are 37 de ani și este noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Vedeta a devenit cunoscută odată cu lansarea hitului “Tell Me Why” în colaborare cu Tom Boxer. Alte hit-uri ale Amnei sunt „Arme” - o colaborare cu What's UP și „Fără aer” feat Adda.