Sorana Darclee a dezvăluit cine este bărbatul care a convins-o să reia proiectul ASIA, alături de fostele sale colege.

„Sincer, de convins în sensul ăsta cred că foarte tare poate să răspundă iubitul meu, pentru că el este un motor.

Au fost multe momente când am zis: nu, nu mai vreau să fac chestia asta, e mult prea complicat, e multă bătaie de cap, e foarte multă muncă, nu aș avea timp. Și el mi-a zis: «Nu, nu, trebuie să faci asta, muzica trupei A.S.I.A este ceva pentru oamenii din România și trebuie să faci chestia asta, ca să poți să oferi această amintire, să le dai oamenilor nopțile înapoi». Și atunci am zis ok, mergem mai departe.

Datorită lui rămân, pentru că au fost multe momente când am vrut să mă retrag și am zis: nu, nu îmi trebuie chestia asta, nu vreau, au fost nopți în care am plâns și am zis că nu mai îmi trebuie, dar el nu mă lasă așa ușor cu una cu două, e foarte pornit așa și iubește trupa asta, pentru că el a apărut în viața mea când noi eram niște copii.

Și m-a susținut atunci exact înainte să intru în trupă și, evident, ce să vezi, e și acum în viața mea și mă susține și acum cu A.S.I.A.”, a declarat Sorana pentru Impact.

Sorana Darclee este și pictoriță

Sorana Darclee, care face arte din trupa A.S.I.A., e și pictoriță. De patru ani și-a descoperit această mare pasiune, care o face fericită. Deja a început să-și vândă operele de artă, care nu au cele mai mici prețuri.

Într-un interviu pentru Click, Sorana Darclee a dezvăluit că în curând va avea propria expoziție unde tablourile ei vor fi în prim-plan, dar și hainele pe care le pictează. „Pe data de 15 mai, o să deschidem Sorana Darcelee Art &Galery. O să vedeți atât colecția mea de haine, de geci și tricouri pictate, unisex.

Voi expune și 18 tablouri, dintre care 5 sunt pe construcții 3D. Sunt făcute din lut, sunt tot felul de texturi. Eu pictez de patru ani. În acești patru ani, nu m-am oprit la nici un stil anume”, a explicat cântăreața, care a și zis care e rolul acestei expoziții.

