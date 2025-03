Artista Marina Voica, celebră cu refrenul „Și, afară, plouă, plouă”, se teme de ideea de azil, în România.

„Am auzit că, în străinătate, la căminul de bătrâni ești ca la hotel. Aici, în România, e rău să ajungi la azil, dar, uneori, poate că nu ai încotro. A fost și scandal, ceva îngrozitor ce am aflat, de prin căminele de bătrâni.

Când zici azil, în România, te gândești la ceva groaznic, la ceva ce nu e demn pentru un om. Foarte puține azile sunt bune”, a declarat Marina Voica pentru Click.

Marina Voica a vizitat chiar și azilul din Breaza: „Și, aici, în Breaza, este ca un fel de azil, într-un fel de hotel. În urmă cu 15 ani, chiar l-am vizitat, de curiozitate, căci nu se știe ce va fi cu fiecare dintre noi. În America e altceva, cu cât țara e mai bogată, cu atât și azilele și spitalele sunt mai dotate.

La Breaza este și un spital de boli pulmonare, cu mâncare bună, cu doctori specialiști, vin aici pacienți din toată țara, la tratament, sunt foarte multe mașini parcate. Tot în Prahova, mai sunt câteva spitale despre care și cei mai pretențioși pacienți susțin că au fost mulțumiți de îngrijire”, a mai adăugat aceasta.

Marina Voica este în continuare activă, însă atunci când vine vorba despre trecurile din curtea casei, artista are nevoie de ajutor. Ea a vorbit despre bărbatul care se ocupă de grădina ei plină cu flori și cu pomi fructiferi:

„Am un grădinar care mă ajută, an de an, pe el mă bazez mereu. Fac exact ce spune el. Încă nu ne-am apucat de grădină, în luna martie nu am încredere niciodată, chiar dacă se termină, pentru că brusc iar vine frigul și poate îngheța tot”, a mai spus Marina Voica pentru sursa citată.

