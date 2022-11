Numele ei de scenă a fost „Brighi” și a început să cânte de la vârsta de 9 ani. Brigitta Gheorghe a colaborat cu HaHaHa Production, casa de producție a lui Smiley, care a produs single-ul pentru rapperul american. S-a remarcat și în colaborări cu Pacha Man, cu melodia „Ce te faci”, cu Speak și Cabron în „Prada de război”, și a compus piesa „Invizibila orchestrată” a lui Gabriel Băruța.

În urmă cu 10 ani, Brigitta Gheorghe, concurenta de la emisiunea culinară, a lansat o piesă alături de celebrul rapper, Snoop Dogg.

„În urma unei preselecții, am fost aleasă să cânt pe melodia «Play me like a violin». Inițial, s-a speculat că va fi un featuring cu Ludacris, dar pe parcurs a ajuns strofa lui Snoop Dogg pe această piesă.

Pentru mine este o mândrie să fiu singurul artist român care a colaborat cu Snoop Dogg. Din păcate, nu am comunicat direct cu el, însă, pentru mine, faptul că ne-a ascultat piesa deja înseamnă mai mult decât un vis împlinit”, a povestit Brigitta Gheorghe, pentru Spynews.

