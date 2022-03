Probabil că mulți au auzit cel puțin o dată la o petrecere celebrele melodii ale lui Carmen Chindriș, noua concurentă de la „Te cunosc de undeva!”. Colaborarea cu Taraful Rutenilor au făcut-o să fie extrem de apreciată de fani. „Ziua în care tu m-ai sărutat”, „Două perechi de ochelari de soare” sunt cele două melodii care au făcut-o cunoscută în toată România.

Carmen Chindriș provine dintr-o familie numeroasă și are 5 frați, ea fiind mezina. „Noi suntem șase frați, eu sunt mezina familiei. Mai am patru surori și încă un frate. Una dintre surorile mele a fost și ea profesoară de muzică. Mai am o soră care e tot în domeniul artei. Restul nu sunt cu arta, dar sunt talentați toți, că sunt îndemânatici”, declara recent artista.

Concurenta de la „Te cunosc de undeva!” este originară din Sighetu Marmației și a început să cânte încă de la vârsta de 7 ani. Carmen a fost încurajată de sora ei să urmeze o carieră în muzică. Știe să cânte și la chitară, iar în trecut a fost solistă într-un ansamblu de muzică populară.

Carmen Chindriș a studiat în Cluj-Napoca și nu se aștepta niciodată la succesul pe care îl are acum. Ea a cântat și la cununia lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

Carmen Chindriș, concurentă la „Te cunosc de undeva!”, sezon 17

Surpriză pentru telespectatori! În acest sezon de la „Te cunosc de undeva!”, Carmen Chindriș va face echipă cu Romică Țociu. Cei doi pregătesc o mulțime de momente spectaculoase pentru show-ul de la Antena 1.

„Pentru mine, participarea la acest transforming show reprezintă o provocare mare, cu bucurii, emoţii şi dorinţa de a excela şi a le arăta oamenilor că pasiunea pentru cântat şi actorie poate depăşi orice aşteptări. Vă promit că veţi cunoaşte o Carmen Chindriş cameleonică, ce se transformă de la un personaj la altul şi este fericită că poate trăi experienţe speciale, în cadrul acestui show minunat. Mai mult de atât, alături de Romică sunt sigură că echipa noastră va duce distracţia la cote maxime!”, a mărturisit Carmen Chindriș.

„Provocare, adrenalină și distracție! Ăsta-i vibe-ul aici la „Te cunosc de undeva!”. Toate acestea ducând la realizarea unui show de excepție, ba mai mult, premiul echipei câștigătoare va ajunge la cineva care chiar are mare nevoie de asta! Felicitări organizatorilor, mie și lui Romică Țociu sănătate și succes, iar voi să vă uitaț la noi! ”, a mai spus artista.

