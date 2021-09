Cine este iubita lui Cheloo. Artistul are doi copii și o viață de familie discretă. „Lumea e preocupată de monden, de viața mea personală”

Cheloo a reuşit să-şi ţină iubita şi copiii departe de atenţia publică. Cântăreţul din trupa Paraziţii are o relaţie cu Daniela Moraru de mai mult timp, iar cei doi locuiesc în localitatea prahoveană Breaza, potrivit a1.ro.



Actuala sa parteneră de viaţă, Daniela Moraru, i-a dăruit artistului doi copii, o fetiţă şi un băiat. Fiica lui Cheloo are patru ani, iar cel de-al doilea băiat al lui Cheloo are șase ani, potrivit Spynews.

„Lumea e preocupată de monden, de viața mea personală, lucruri pe care eu refuz să le discut. Nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. […] Dacă mă întrebi de viața personală, nici nu mă interesează”, spunea Cheloo acum ceva timp.

„Ce știi tu despre familia mea”

În urmă cu doi ani, când un concurent de la iUmor a spus într-un roast că el şi-a părăsit familia, rapperul şi-a ieşit din minţi şi l-a ameninţat.

„Ce ştii tu despre familia mea? Că aici e un punct sensibil. Fratele tău îţi cere zece minute să mergi cu mine afară ca să reglăm o situaţie simpatică. Poate facem un altfel de roast. Eu pentru asta, dacă astăzi n-aş fi fost condamnat pentru 0,6 grame de iarbă oferite unui fraier, poţi să tai la montaj sau nu, eu te-aş fi călcat pe tine în picioare şi mi-aş fi asumat bărbăteşte un dosar penal“, a spus atunci Cheloo.

Cheloo a adăugat: „În general, când eşti infractor dovedit în România nu poţi să faci două dosare unul peste altul pentru că mergi direct la puşcărie, iar eu am nevoie să-mi întreţin familia.

Tu nu ştii nimic despre mine. Tu ai citit în ziare ceva, iar eu n-am vrut niciodată să le dau un drept la replică, pentru că este normal să-i ignori. Dacă tu semnezi o foaie în momentul ăsta şi spui că nu te duci la Poliţie, eu îţi cer să mergi cu mine afară“.



