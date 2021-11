Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Roxana Vancea a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă din viața ei. În scurt timp, vedeta urmează să devină mamă pentru prima dată și este un sentiment nou pentru ea, deși îl crește pe băiețelul soțului ei, care îi spune „mami”.

Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit cine vor fi nașii lui Ayan, băiețelul ei. Ranbir, managerul soțului ei, va fi cel care îl va creștina pe micuț. De asemenea, Roxana Vancea a mărturisit că Milan, fiul lui Dragoș dintr-o relație anterioară, este foarte fericit că va avea un frățior și a ales deja o mulțime de lucruri pentru el.

„La început, bebele va sta cu noi în cameră, să îl putem monitoriza non-stop. I-am luat un pătuț pe care îl vom pune lângă patul nostru. În rest, am luat doar strictul necesar. Mai am multe de achiziționat. Milan i-a ales un cărucior, o scoică pentru mașină, o măsuță de înfășat cu cădiță, eu mi-am ales un ham să pot pleca cu el peste tot și a mai primit foarte multe cadouri de la Ranbir, managerul lui Dragoș, cel care va fi naș”, a declarat Roxana Vancea pentru VIVA!.

Roxana Vancea, răsfățată de soț

În această perioadă, Dragoș este foarte atent cu soția lui și are grijă de ea. Viitoarea mămică se bucură că are parte de sprijinul lui și că acesta nu-i refuză nicio dorință

„E foarte atent cu mine, mai ales că am o sarcină cu risc. Nu mă lasă să fac nimic în casă și mereu mă roagă să-i dau sarcini, să nu mai fac singură nimic. Mă menajează mereu, e atent să mănânc toate mesele, să mă odihnesc, ieșim mereu să mă plimb. Și mi-a făcut toate poftele cu dorința mea de a pleca peste tot cu Milan. Oriunde am cerut să mergem, a fost de acord, oricât de obositor a fost”, a mai declarat vedeta.

Dintr-o relație anterioară, Dragoș mai are un băiețel pe nume Milan, care a rămas în grija lui și a Roxanei Vancea. Ea îl consideră pe micuț ca fiind fiul ei și a mers chiar și la un specialist pentru a se interesa de modul în care trebuie să gestioneze situația cu gelozia.

„Milan e cel mai încântat din familie. Toată ziua e cu mâna pe burtică sau să-l pupe pe bebe. Întreabă mereu cât mai are până vine, a informat toată grădinița și toți copiii din parc că el are un bebe la mami în burtică. Am apelat la specialist și pentru a ști cum să gestionez treaba asta cu gelozia și mi s-a spus să îl implic în orice fac cu bebelușul, am pregătit și membrii familiei, toată lumea trebuie să-l facă pe el să se simtă în continuare în centrul atenției și abia apoi să meargă și la bebeluș. Sunt sigură că ne vom descurca”, a mai declarat Roxana Vancea pentru VIVA!.

