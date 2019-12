De Livia Lixandru,

Ionuț Gojman și Salvia Rusu sunt împreună de două luni și se înțeleg de minune. Ionuț mărturisește că ea este tot ce și-a dorit.

„Ne cunoaștem de câțiva ani, cam 7 la număr. Întâmplarea a făcut să ne revedem la o cafenea în oraș în toamnă, chiar întâmplător. Am stat de vorbă, am tot împărtășit unul cu celălalt diverse lucruri, apoi am decis să ne revedem, de data aceasta doar noi doi.

Cam așa a început povestea noastră. Și suntem așa de 2 luni. Ea este mai mică decât mine, are 25 de ani. Este tot ce mi-am dorit” a declarat Ionuț Gojman, pentru spynews.ro.

Ionuț Gojman a postat și un mesaj emoționant, pe contul lui de Facebook, pentru a afla toată lumea cât este de fericit alături de Salvia Rusu.

„Sâmbătă dimineață, aproape unul de celălalt…doar NOI…decembrie…aproape seară…aproape iarnă…aproape liniște…aproape zâmbind…aproape un an nou…aproape de reușită…împreună..?” a fost mesajul lui Ionuț Gojman, pentru iubita lui.