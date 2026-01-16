Cine este Patricia Vizitiu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Născută pe 15 octombrie 1988, la Petroșani, Patricia Vizitiu provine dintr-o familie cu tradiție sportivă. Tatăl său, Dumitru „Mache” Vizitiu, a fost fotbalist profesionist. Deși inițial a fost atrasă și ea de fotbal, destinul ei sportiv avea să fie legat de handbal.

Patricia Vizitiu, una dintre cele mai apreciate jucătoare de handbal din România

Patricia Vizitiu este unul dintre numele importante ale handbalului feminin românesc, o jucătoare care s-a remarcat prin forță, personalitate și execuții spectaculoase. De-a lungul carierei, actuala concurentă de la Survivor România 2026 a fost legitimată la cluburi de top din România și din străinătate.

La doar 9 ani, sportiva a practicat schiul alpin, însă adevărata sa pasiune în adolescență era fotbalul. Ea a recunoscut ulterior că juca adesea cu băieții și că, dacă ar fi existat un campionat feminin bine structurat la acea vreme, probabil nu ar fi ales handbalul.

În anul 2000, Patricia Vizitiu a ajuns în lotul național de junioare, iar cinci ani mai târziu devenea vicecampioană europeană de junioare. În anul 2005, ea a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de tineret din Canada, alături de naționala de handbal României.

La doar 19 ani, sportiva a semnat la senioare cu echipa CS Rulmentul Urban Brașov. Alături de formația brașoveană a obținut titluri de vicecampioană națională și a impresionat în competițiile europene, unde a fost adesea golghetera echipei.

Un moment-cheie în carieră l-a reprezentat transferul la CS Oltchim Râmnicu Vâlcea, în anul 2009, club cu care a câștigat campionatul național și a ajuns până în finala Ligii Campionilor EHF.

A fost decorată cu Medalia „Meritul Sportiv”, clasa a II-a

În luna februarie a anului 2011, Patricia Vizitiu a fost decorată cu Medalia „Meritul Sportiv”, clasa a II-a, pentru contribuția adusă sportului românesc în competițiile internaționale. În aceeași perioadă, presa o numea „stânga de fier a Oltchimului” sau „Diamantul echipei din Vâlcea”.

Cariera concurentei din show-ul de la Antena 1 nu a fost lipsită de obstacole. Accidentările grave la genunchi au forțat-o să treacă prin intervenții chirurgicale și perioade lungi de recuperare. Totuși, de fiecare dată, sportiva a revenit pe teren, demonstrând o voință remarcabilă.

Experiențele din străinătate, la Uskudar BSK în Turcia și la RK Krim Mercator în Slovenia, i-au completat profilul internațional. În Turcia, a câștigat Cupa și a avut evoluții apreciate, iar presa locală a subliniat aportul său decisiv la rezultatele echipei.

Actuala concurentă de la Survivor România 2026 a obținut, în anul 2015, bronzul alături de naționala României de handbal, la Campionatul Mondial din Danemarca.

