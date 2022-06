Radhu, artistul român care și-a început cariera internațională în Mexic, unde a colaborat cu producatorii Thaliei, dar a și cântat cu celebra Laura Zapata, ce l-a introdus în trustul „Televisa”, a făcut încă un pas important.

După ce a semnat un contract cu „Magenta discos” în Argentina, artistul latino de origine română, Radhu, a intrat în clasamentul latin Billboard, alături de Shakira și Maluma. „Am reușit sa scot un album în America Latină, care mi-a adus mare succes la nivel internațional!”, a declarat cântărețul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Albumul „Radhu – Puro Amor” este lucrat cu producatorii lui Luis Fonsi, dar și ai Gloriei Estefan, precum și colaborări cu formația numarul 1 de cumbia la nivel mondial, Rafaga.

„După promovarea în Latin Billboard, producatorii de la Sony au văzut videoclipul piesei «Dolor de luna», le-a plăcut, și mi-au cerut piese de acest gen, piese de stare, care să descrie sentimentele umane într-un fel misterios, mistic! Așa că viitorul album, va fi direct lansat cu Sony Music, piesele fiind lucrate în Argentina, Mexico și Miami!”, a mai spus Radhu.

Radhu este singurul artist român care a semnat cu Sony Music. Cântărețul, în vârstă de 36 de ani, s-a născut în Ploiești, dar face carieră în America Latină. „Când aveam 12 ani, am început să înregistrez melodii pop, iar la 18 ani am întâlnit un șofer columbian care mi-a spus că ar trebui să când cumbia. Am întrebat: «Cumbia? Ce e asta?»”, a declarat Radhu în presa spaniolă.

