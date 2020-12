Cine este Sonia Mosca, finalista de la X Factor, sezonul 9. Delia a avut încredere în ea încă de la începutul show-ului. „Tu ai fost speranța mea”

Sonia Mosca a câștigat un concurs de muzică în țara natală și a venit să-și încerce norocul și în România. Încă de la audiții, italianca i-a impresionat pe jurații care i-au oferit 4 de DA fără să stea pe gânduri, potrivit Antena 1.

În audițiile X Factor 2020 Sonia Mosca a interpretat piesa „And I Am Telling You I’m Not Going” și a mărturisit că este îndrăgostită de muzică: „Simt cu adevărat muzica înăuntrul meu”.

Delia și-a exprimat încântarea față de faptul că Sonia a intrat în grupa ei, în categoria de vârstă de sub 24 de ani.

„Tu ai fost speranța mea, am simțit că vei veni! Ultimul sezon X Factor a fost câștigat de o fată din Filipine, care era la mine în grupă și cred că ești mai bună ca ea!”, i-a spus Delia.

„Ea poate să facă tot cu vocea, nu are nevoie de niciun artificiu, de nicio poveste! Ea este așa; a venit în fața noastră și îți spun că este câștigătoarea X Factor, eu așa simt! Nu mai avem nimic asemănător în X Factor!”, a declarat Delia în audiții.

Marele câștigător X Factor sezonul 9 va fi ales vineri, 18 decembrie. În finală se luptă Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca.

