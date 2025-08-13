Povestea celor doi de dragoste început într-un muzeu. S-au căsătorit și au devenit părinți în secret, iar acum, actrița vorbește despre legătura pe care o are cu partenerul ei.

„Ne sfătuim și construim împreună rolurile. Vedem mereu semne pentru celălalt în lume, ne vin idei, împărtășim cu mega entuziasm revelațiile. E tare plăcut să faci un personaj împreună. Critici nu suntem. Suntem sprijin și majoretă pentru celălalt

Facem sport împreună. Ne plimbăm muuult, zeci de kilometri, vorbind. Ne petrecem timp și ne jucăm enorm cu Ezra. Scriem împreună. Facem muzică. Vedem filme. Medităm împreună. Suntem, pur și simplu.

Fiecare zi e o declarație. Prin prezență, prin acceptare, prin îmbrățișarea a tot ce suntem. Prin gesturi mici de grijă și tandrețe. Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante, idealizări ale romantismului, ci dragostea dăruită zilnic, alegerea celuilalt în totalitatea lui”, a spus Ana Ularu pentru VIVA!

Ana Ularu și soțul ei au jucat împreună de mai multe ori și au o conexiune puternică pe platourile de filmare.

„Am jucat împreună de multe ori și ne place la nebunie. În Spy/Master, în Subteran. Am fost amândoi în Andor, dar episoade diferite. Și cel mai frumos, am jucat împreună în For the Love of a Woman, în regia lui Guido Chiesa, și am avut premiera internațională la Mediterrane Film Festival din Malta chiar anul ăsta, de ziua noastră – suntem născuți amândoi pe 26 iunie”, a mai spus Ana Ularu.

Ana Ularu și Marc fac naveta între București și Berlin. Vedeta recunoaște că nu a vrut să părăsească România niciodată în totalitate.

„Sunt acasă în ambele orașe și mereu îmi e dor de unul când sunt în celălalt. Nu am vrut niciodată să părăsesc România în totalitate, câtă vreme țara mea rămâne un loc al democrației, care tinde spre evoluție, libertate și autoîmbunătățire. Mi-a fost teamă un pic, de curând, că ne vom pierde, dar, din fericire, nu s-a întâmplat. Vreau să văd întreaga lume și să mă întorc acasă, acum împărțită în două țări”, a încheiat actrița.

Ana Ularu este una dintre cele mai apreciate actrițe. Vedeta a împărțit deseori platoul de filmare cu Keanu Reeves, Tom Hanks, Bradley Cooper sau Jennifer Lawrence, iar lista actorilor celebri ar putea continua.

Ana Ularu prezintă reality-show-ul „Trădătorii!”, care va începe în curând la Pro TV. Emblematica actriță, cu roluri de succes la Hollywood, e încântată de noul ei rol. „Abia aștept să vadă cei de acasă emisiunea, pentru că sunt convinsă că vor trăi intens fiecare etapă a jocului”, spune ea.

