„Noi producem, să spunem, în total, 9.000 MW. În structura noastră a energiei, cam asta este formula de echilibru dintre producţia de energie şi consum. Dar, în aceşti ani, ca să poţi să te conectezi în sistemul energetic ca producător, ca stocare, am eliberat documentaţii, ATR-uri, pentru 77.000 MW. Deci, gândiţi-vă că, practic, am ocupat toată capacitatea, mai mult decât realistă, de conectare a unor investiţii în domeniul energetic”, a acuzat premierul, la Europa FM..

„Dacă mâine ai de făcut o staţie de stocare în România nu te poţi conecta, pentru că tot terenul este ocupat şi aceste investiţii, parte, sunt făcute de oameni serioşi, dar cea mai mare parte sunt investiţii de tip speculativ, de tip băieţii deştepţi, care, practic, dacă vrei să te conectezi cu o investiţie astăzi, trebuie să te duci să le cumperi lor hârtiile” Ilie Bolojan, premierul României

Proiecte fără condiții

Acesta a spus că atunci când li s-au eliberat avizele tehnice de racordare nu li s-a pus nicio condiție.

„Ne vom putea, într-adevăr, creşte producţia de energie şi scădea preţul, ca să avem o energie la un preţ acceptabil”, a afirmat el.

„În condiţiile în care am creşte producţia de energie şi, mai ales, stocarea, cu siguranţă, am putea scădea preţul energiei în anii următori, dar pentru asta ne trebuie 1.000 – 2.000 MW în stocare. Din punctul meu de vedere, dacă facem aceste lucruri, vom avea o tendinţă de scădere a preţului energiei electrice”, a completat Bolojan.

Prețurile ar putea scădea cu 10-20% în câțiva ani

Oficialul a estimat că prețurile ar putea scădea cu 10-20%.

Afirmațiile vin în contextul în care liberalizarea făcută anul trecut a dus la explozia prețurilor la energie.

România are printre cele mai mari prețuri la electricitate din Europa, cauza principală fiind închiderea a 7.000 MW în capacități pe cărbune și gaze în ultimii zece ani, capacități care nu au mai fost înlocuite.

Astfel, România a ajuns din exportator în importator de energie. Concomitent, prețurile fluctuează mult din cauza energiei regenerabile, care fluctuează mult, dar și din cauză că ajutăm Ucraina și a lipsei de interconexiuni între Austria și Ungaria pentru a importa energie ieftină din Occident.

Investiții aflate pe ultima sută de metri

În acest an ar trebui inaugurată termocentrala pe gaze de la Iernut, realizată de Romgaz, în vreme ce alt proiect este la Mintia.

Concomitent, Complexul Energetic Oltenia are o serie de investiții în grupuri pe gaze și proiecte regenerabile, dar acestea sunt mult întârziate.

România a cerut și obținut amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune în Oltenia din cauza impactului pe care l-ar avea în prețurile energiei și a faptului că ar putea lăsa Craiova și Râmnicu Vâlcea fără căldură și apă caldă.

Joi, România a aprobat construirea unui reactor modular la Doicești. Acesta este realizat de către Nuclearelectrica și Nova Power, iar tehnologia este americană, respectiv NuScale.

De asemenea, România are în plan de peste 20 de ani realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

