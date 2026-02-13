Cum s-a schimbat viața în azil a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a pocăit: „Nu îmi este teamă de moarte”

Irinel Columbeanu, în vârstă de 68 de ani, trăiește acum momente de liniște în azilul din Ghermănești. Fostul milionar de la Izvorani și-a schimbat radical viața după ce s-a pocăit și a trecut la o altă religie, iar zilele sale se desfășoară într-un ritm mult mai calm decât cel cu care obișnuise publicul de-a lungul anilor.

Zilele lui Irinel sunt simple, dar pline de sens. Preferă să stea în azil, să citească, să mediteze și să se bucure de lucrurile mărunte care îi aduc liniște sufletească. Una dintre bucuriile sale mari este legătura cu fiica sa, Irina, pe care și-o dorește să o mai vadă cât mai curând. În ciuda zvonurilor care au circulat despre moartea sa, Irinel le ia în glumă, considerându-le știri false care nu îi provoacă teamă.

„Sunt bine. Sunt ok. Eu iau în glumă aceste zvonuri pe care le mai aud câteodată! Nu îmi este teamă de moarte. Bunul Dumnezeu pe care l-am invitat destul de curând la volanul vieții mele știe întotdeauna ce face! Am trecut la baptism pentru că am ascultat un impuls intern…”, a mărturisit fostul om de afaceri, potrivit click.ro.

Și a continuat: „Cred că e mai inteligent să îmi petrec timpul citind Biblia. Nu prea mai ies. Biblia după Ioan citesc și îmi place”.

Contradicția între Irinel de odinioară, celebru pentru excentricitățile sale, bijuteriile de lux și bolizii scumpi, și Irinelul de astăzi este evidentă. Acum, fostul om de afaceri nu trece nicio zi fără să citească Biblia și își încheie conversațiile cu cuvântul „Pace”. Imaginile cu el ținând Biblia în mână sunt rare și surprind o cu totul altă față a vieții sale.

„Îl văd mai bine, mai vesel! A fost o schimbare bună pentru dânsul. Nu mi-a spus ce intenționează să facă, am aflat după. Eu îi doresc tot binele! Dacă dânsul a făcut schimbarea asta pentru el și este bine, eu mă bucur pentru el!”, a împărtășit și Ion Cassian, patronul azilului unde locuiește Irinel Columbeanu, care își dorește că acestuia să îi fie bine din toate punctele de vedere.

