Locuitorii din zonă beneficiază de treceri gratuite pe podurile Mersey Gateway și Silver Jubilee Bridge, însă trebuie să-și actualizeze informațiile privind vehiculul înregistrat. Compania Merseyflow, care administrează podurile, a avertizat că șoferii care își schimbă mașina trebuie să notifice schimbarea și să dovedească eligibilitatea pentru reducere, relatează BBC.

În acest caz, șoferul a schimbat vehiculul în iunie 2024, dar nu a trimis documentele necesare. În consecință, de la expirarea abonamentului său anterior, în decembrie 2023, până în noiembrie 2024, au fost emise amenzi pentru fiecare traversare.

Amenzile au fost transferate unei agenții de colectare a datoriilor, iar șoferul afirmă că ele includ atât vehiculul actual, cât și unul vândut în 2021.

„Am făcut tot ce trebuia, dar sunt foarte stresat”, a declarat acesta.

Un purtător de cuvânt al Merseyflow a explicat: „Este responsabilitatea proprietarului să informeze DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency/ Agenția pentru eliberarea permiselor de conducere și înmatricularea vehiculelor) imediat dacă vinde, transferă sau dă la schimb un vehicul, pentru a evita amenzile. Nerespectarea regulii poate duce la o amendă de până la 1.000 de lire sterline”.

El a adăugat că agențiile de colectare sunt folosite doar ca ultimă soluție.

„Cei care ajung la acest stadiu au avut numeroase oportunități de a plăti și au primit cel puțin cinci notificări scrise despre datorie. Mesajul nostru este: nu ignorați o amendă. Luați măsuri imediat, deoarece datoria va crește substanțial dacă este transferată către o agenție”.

În 2025, peste 27 de milioane de traversări au fost înregistrate pe podurile Mersey Gateway și Silver Jubilee Bridge, cu aproximativ 84.000 de vehicule pe zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE