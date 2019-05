Cine i-a dat numele de Flick, domnului Rimă. „Țin minte că era la modă”

„De la Flicea, un coleg mi-a spus Flick. Flick s-a născut în clasa a doua. Toți colegii mă știau de lick în liceu, în facultate am plecat fără această poreclă, eram Andrei Sebastian. Când am intrat în lumea radioului, am văzut că DJ-ii aveau nume sonore și mi-am amintit de Flick.

Învățam destul de bine, în clasa întâia am luat premiul I. Am fost un copil cuminte. Țin minte că era la modă să faci informatică și mi-am dorit mult domeniul acesta. Am copilărit la Câmpina și mi-am dorit să merg la un liceu de profil. Când am văzut că sunt bun pe ceea ce fac am decis să renunț la contabilitate”, a declarat Flick, la Star Matinal.

Pentru Flick, prezentatorul de la Radio Zu, ziua de 12 aprilie este una tristă, pentru că în urmă cu patru ani, bunica acestuia a murit. Cei doi au avut o relație specială, iar el a trecut cu greu peste dispariția femeii care l-a crescut. Flick a avut o relaţie apropiată cu bunica lui, pe care a iubit-o mult, iar moartea ei i-a lăsat un gol imens în suflet. În amintirea femeii, prezentatorul radio a scris câteva versuri.

