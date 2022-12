De la echipa Tudor Chirilă, cel care trece mai departe este Iulian Nunucă și care vineri seara a interpretat piesa „Bohemian Rhapsody”.

Iulian Nunucă moștenește talentul muzical din familie, bunicul și tatăl său fiind lăutari renumiți, iar în cadrul mai multor interviuri a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să ajungă un cântăreț foarte cunoscut.

Team Irina Rimes trece mai departe cu Andra Botez despre care fanii de pe Facebook spun că a cântat ca un înger piesa „I Will Always Love You”, potrivit Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Andra Botez are în prezent 38 de ani și vine din Iași, iar cu vocea sa a reușit să îi surprindă plăcut pe antrenori încă de la audiții. Ca de fiecare dată, concurenta vine în fața celor cinci cu interpretări inedite și piese de milioane. A cântat „I Will Always Love You” și i-a impresionat pe telespectatori.

Echipa lui Denis The Motans este reprezentată în finală de Teodor Debu.

Teodor Debu, semifinalistul din echipa lui Denis, are 22 de ani și în prezent este student în București. Concurentul a mărturisit, la un moment dat, că muzica a fost cea care i-a salvat cu adevărat viața! În timpul liceului, tânărul s-a luptat cu dependența de droguri și alcool: „Muzica mi-a oferit un refugiu”.

Smiley și Theo Rose merg în marea finală „Vocea României” 2022, de vineri, 23 decembrie, cu Winael Baldus.

Semifinala a fost pentru el o a doua mare oportunitate de a le arăta tuturor de ce este în stare – lucru pe care l-a făcut cu măiestrie! Iulian Nunucă, Andra Botez, Teodor Debu și Winael Baldus sunt cei patru finaliști de la „Vocea României” 2022.

