Aseară a fost rândul Deliei și al lui Puya să ia cele mai dificile alegeri, fiind nevoiţi să aleagă cei mai buni trei dintre cei zece concurenţi pe care fiecare și i-a ales pentru Bootcamp-ul X Factor 2025. Presiunea a fost mare, iar miza uriașă – un pas mai aproape către trofeul X Factor și marele premiu ȋn valoare de 100.000 de Euro.

Primii finaliști de la X Factor 2025

După ce au urmărit cu mare atenţie fiecare prestaţie și au ascultat sfaturile colegilor lor de juriu, Delia și Puya au luat deciziile finale cu privire la cei trei concurenţi pe care au hotărât să ȋi trimită ȋn marea finală a show-ului. Maia Fluture, Georgiana Costache și Diana Stănciuleasa, din categoria Deliei, dar și trupele SweetnSour, Taking Back August și 4Strofa, din categoria lui Puya sunt cei care și-au asigurat deja un loc ȋn finala X Factor 2025, difuzată ȋn 27 aprilie, de la 20.00, la Antena 1.

„Eu cred că am oamenii care pot face spectacol. Sunt vocile cu posibilităţi de a face lucruri, de a cânta ȋn registre diferite și ȋn stiluri diferite, de a trăi diferit fiecare piesă!”, și-a motivat Delia alegerile din Bootcamp, ȋn vreme ce Puya a dezvăluit strategia lui pentru această etapă a concursului.

„Eu cred că oamenii sunt oameni și când aud piesă preferată, devin ușor nostalgici. Asta mi-am dorit să audă cei de acasă, piese pe care le cunosc și care au fost hituri. Așa că pentru astăzi am gândit un playlist de show, ăsta e show-ul meu, Puya show!”.

Săptămâna viitoare, duminică, este rândul mentorilor Marius Moga și Ştefan Bănică să ȋși aleagă finaliștii, ȋntr-un bootcamp ȋncărcat de emoţie, difuzat chiar ȋn prima zi de Paște, de la 20.00, la Antena 1.

Cine e Maia Fluture de la X Factor 2025

Maia Fluture are 15 ani și când era mică a participat la Next Star. Acum, ea e în echipa Deliei la X Factor 2025. „Trecerea de la Maia de atunci la Maia de acum a fost un drum pe care am pornit cu gânduri mari. Am evoluat vocal, emoțional și artistic, iar fiecare pas, fiecare scenă și fiecare provocare m-au adus mai aproape de cine sunt azi”, a povestit concurenta, conform a1.ro.

Întrebată ce sfat a primit de la Delia, ea a răspuns: „Cel mai important sfat al Deliei a fost să fiu mereu autentică și să nu îmi fie teamă să mă exprim așa cum simt, deoarece muzica înseamnă emoție, iar publicul simte dacă ești sinceră pe scenă”.

