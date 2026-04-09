Părintele Vasile Ioana, părintele Bogdan Cristian Danu, părintele Francisc Doboș și părintele Dan Damaschin aduc aproape de inimile telespectatorilor umor duhovnicesc și îndrumare spirituală printre soluții la definițiile prezentatorului.

Cele mai frumoase cuvinte, rostite de cei mai îndrăgiți preoți, îi vor îmbogăți sufletește pe telespectatori într-o ediție de colecție „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

„Vin la oameni senzaționali care au un har anume. O să vă placă! E un amestec de divertisment și înțelepciune; am încercat să le aducem la Kanal D și mă bucură că se întâmplă asta într-o zi de mare sărbătoare”, anunță prezentatorul Dan Negru.

„Virtute adâncă a sufletului”, „Cel mai iubit dintre adulți”, „A transforma un simplu aliment într-o operă de artă”, „Așa cum e sufletul după furtună sau sufletul după spovedanie” și „A fi generos cu ceilalți” sunt doar câteva dintre definițiile din această ediție specială.

„Cred că va fi o seară specială, pentru că este și harul Domnului, adică aici, în seara acestei emisiuni frumoase, nu vom fi doar noi, ci va fi și harul Domnului; cuvântul Lui Dumnezeu zidește în om ceva. Eu vreau nu doar să răspund la întrebări, vreau să spun și un cuvânt unei mame cum să aibă răbdare, unui tată cum să-și facă soția și copilul fericiţi, cum să te rogi în perioada asta pascală, cum să îl pui pe Hristos la masa de Paște, cum să te bucuri și să te distrezi cu măsură. Deci noi mai strecurăm pe lângă răspunsuri și învățături, pentru că prin asta trăim și asta ne schimbă viața, învățăturile, sfaturile duhovnicești”, spune părintele Vasile Ioana.

De asemenea, mesagerii credinței vorbesc despre forța nevăzută a cuvintelor și impactul lor asupra vieții.

„Trebuie să înțelegem că orice cuvânt este sub inspirația Lui Dumnezeu. Suntem sub lupa Lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți ce cuvinte rostim pentru că ele au o mare putere, au energie și ne programăm viața uneori chiar dacă spunem cuvinte bune, chiar dacă spunem cuvinte rele. Și e foarte important ce spunem, mai ales copiilor noștri, să le dăm și puțină dreptate, dar să avem și autoritate”, ne învață părintele Bogdan Cristian Danu.

„Full de popi. Această ediție pascală, cu patru preoți, nu este neapărat despre cuvintele care aduc bani, ci despre cele care aduc bucurie în suflet. Dacă reușim să facem asta, cred că cel mai mare câștig nu este în buzunar, este în relațiile noastre, în inimile familiilor noastre, ale prietenilor noștri, ale comunității. (…) Atât de ușor rostim cuvinte care rănesc, să avem grijă de cuvintele care dau viață: te iubesc, iartă-mă, te rog frumos, mulțumesc”, consideră părintele Francisc Doboș.

„Dacă noi folosim cuvântul ca dar al Lui Dumnezeu și vorbim lumii despre bunătate, de fapt putem sfinți această lume prin cuvântul nostru, așa cum au făcut-o apostolii, așa cum au făcut-o părinții noștri cu noi, cum facem noi cu copiii noștri. (…) Putem să dăm lumii multă bunătate și, da, multă lumină până la urmă, pentru că lumânarea se stinge, dar cuvântul rămâne în inima noastră”, spune părintele Dan Damaschin.

